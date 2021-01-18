夜店男離奇失蹤22年！Google地圖驚現「轎車卡湖底」　緊鄰住家

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛羅里達州男子莫特（William Moldt）於1997年離奇失蹤，時隔22年後，另一名男子尼曼（Jerry Nyman）在用Google地圖時意外發現湖岸邊深處有異樣，之後才知道是一輛墜湖的轎車，外觀已經布滿青苔，而車內的白骨就是莫特。

這起1997年的陳年失蹤案，直到2019年9月才終於水落石出。根據棕櫚灘郡警長辦公室指出，莫特在40歲那年消失，此後22年皆被列為失蹤人口，直到2019年佛州威靈頓（Wellington）一位居民在Google地圖上發現異狀，通知距離該處地點最近的屋主，而屋主利用無人機俯瞰後確認，他家游泳池正後方就是有一輛沉沒的轎車。

▲外媒主持人當時紛紛表示，「多虧有了Google地圖」，才能找到莫特。（圖／翻攝自推特「@Gatekeeper5150」）

「全國失蹤與身分不明人口系統」指出，莫特在1997年11月某日午夜，打電話給當時的女友說他很快就會回到家，隨後獨自從夜店返家途中就再也不見人影。

莫特連人帶車沉沒的地點位於一處擁有許多人工湖的住宅區，當年住宅區還是一片工地，但人工湖已經存在了。找出車子的巴瑞菲（Barry Fay）後來表示，他從沒注意過湖岸邊有任何異狀，「我從來就不相信那裡竟然會有一具22年歷史的屍體。」

Google Maps helps solve mystery of William Moldt who went missing 22 years ago #missingpeople https://t.co/P0upGygf22 — Locate Missing People (@Locate_CIC) September 14, 2019

今年美媒「Vice News」在其Youtube頻道單元系列「Super Users」中回顧該事件，他們找到在Google地圖上最先發現異狀的尼曼（Jerry Nyman）。

尼曼表示為了幫當時女友的三個小孩找出上下學最安全的路徑，他那時幾乎天天都會用Google地圖，卻意外看到女友家附近的人工湖裡有一輛疑似白色轎車的蹤影。他打電話要女友皮特科絲（Erika Pitkus）去湖邊看看，但因湖水太濁，皮特科絲又找了鄰居來幫忙。

他們確認車輛後隨即通知相關人員展開打撈作業，轎車被打撈上岸時已經布滿層層糊糊的青苔與黏稠物，破窗後才發現裡頭駕駛座有一具還繫著安全帶的白骨。

皮特科絲和尼曼在專門儲存失蹤人口資料的網站上得知，死者就是莫特，至於莫特離開夜店到墜湖中間，究竟發生什麼事，至今仍是個謎。