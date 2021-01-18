瘋電影／水漾的女人　背叛感情是最不可饒恕的

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，女主角很美，劇情節奏輕快，而劇情中也有奇幻元素，整體感是不錯看的，故事非常簡單，沒有複雜人設，而許多劇情中的不尋常，也因為節奏而沒有時間去追究，算是聰明的導演手法，德國電影特色總是有一種特別的工整感。

編劇設計兩位主角，一位是城市發展局的解說員，另一位是潛水工作者，很聰明的安排，這兩種工作都是鮮少在電影故事中出現的腳色，而他們有著共同的特質就是孤獨，即使面對人群說明的解說員，他的工作是獨立完成的，相對於潛水工作者，除了自己面對的環境是孤獨的以外，其實他必須要助理協助上下水與穿脫沉重工作衣，所以男主角會有少數工作夥伴，而女主則沒有，用這樣的方式說明對感情生活的比重，看似安靜簡單樸素的劇情，光在設計上就很有深度。

片 名：水漾的女人

英文片名：Undine

類 型：愛情、奇幻、劇情

上映日期：2020-12-31

片 長：90分鐘

導 演：克里斯汀佩佐(Christian Petzold)

演 員：寶拉貝爾(Paula Beer) 、 法蘭茲羅戈斯基(Franz Rogowski) 、 瑪麗安札力(Maryam Zaree) 、 雅各馬特舒恩茲(Jacob Matschenz)

國 家：德國

語 言：德語

發行公司：海鵬



劇情大綱

命運在她心跳漏了一拍的瞬間，悄悄來襲…

▼她是城市發展局的導覽員。她的男友為了另一個女人，跟她提出分手，令她難以接受。「如果你離開我，我就必須殺了你。」女人如是說，但出軌的男友卻無視警告執意離去，獨留她佇足咖啡館傷心。

▼此時店內水族箱傳來神祕呼喚，猝不及防的意外，就像突如其來的愛情，她與純情潛水員魔幻邂逅，自此共墜愛河、形影不離。這是一次充滿新奇、信任、嶄新、愉快，並且純真的愛，讓女人感覺重新活了過來。





▼然而，與前男友尚未了結的舊愛餘波，伴隨女人謎樣身份的詛咒陰影，種種令人不安的預感彷彿命定，並在她心跳漏了一拍的瞬間，悄悄來襲…。

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