　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／水漾的女人　背叛感情是最不可饒恕的

文／賴賴

▲▼水漾的女人。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，女主角很美，劇情節奏輕快，而劇情中也有奇幻元素，整體感是不錯看的，故事非常簡單，沒有複雜人設，而許多劇情中的不尋常，也因為節奏而沒有時間去追究，算是聰明的導演手法，德國電影特色總是有一種特別的工整感。

編劇設計兩位主角，一位是城市發展局的解說員，另一位是潛水工作者，很聰明的安排，這兩種工作都是鮮少在電影故事中出現的腳色，而他們有著共同的特質就是孤獨，即使面對人群說明的解說員，他的工作是獨立完成的，相對於潛水工作者，除了自己面對的環境是孤獨的以外，其實他必須要助理協助上下水與穿脫沉重工作衣，所以男主角會有少數工作夥伴，而女主則沒有，用這樣的方式說明對感情生活的比重，看似安靜簡單樸素的劇情，光在設計上就很有深度。

片　　名：水漾的女人
英文片名：Undine
類　　型：愛情、奇幻、劇情
上映日期：2020-12-31
片　　長：90分鐘
導　　演：克里斯汀佩佐(Christian Petzold)
演　　員：寶拉貝爾(Paula Beer) 、 法蘭茲羅戈斯基(Franz Rogowski) 、 瑪麗安札力(Maryam Zaree) 、 雅各馬特舒恩茲(Jacob Matschenz)
國　　家：德國
語　　言：德語
發行公司：海鵬


劇情大綱

命運在她心跳漏了一拍的瞬間，悄悄來襲…

▼她是城市發展局的導覽員。她的男友為了另一個女人，跟她提出分手，令她難以接受。「如果你離開我，我就必須殺了你。」女人如是說，但出軌的男友卻無視警告執意離去，獨留她佇足咖啡館傷心。

▲▼水漾的女人。（圖／yahoo）

▼此時店內水族箱傳來神祕呼喚，猝不及防的意外，就像突如其來的愛情，她與純情潛水員魔幻邂逅，自此共墜愛河、形影不離。這是一次充滿新奇、信任、嶄新、愉快，並且純真的愛，讓女人感覺重新活了過來。
 

▲▼水漾的女人。（圖／yahoo）


▼然而，與前男友尚未了結的舊愛餘波，伴隨女人謎樣身份的詛咒陰影，種種令人不安的預感彷彿命定，並在她心跳漏了一拍的瞬間，悄悄來襲…。

▲▼水漾的女人。（圖／yahoo）

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／水漾的女人　背叛感情是最不可饒恕的

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

瘋電影／水漾的女人　背叛感情是最不可饒恕的

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

麟洋要延續奪冠氣勢再戰泰羽賽　首碰美國4強有機會遇印尼強敵

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

名家熱門新聞

壞人也有苦衷

背叛感情是最不可饒恕的

7道超下飯的絞肉料理

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

全世界最難搶的金庫

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

超市火鍋肉片變出5道美味料理

落健生髮水的效果及風險

藥品GMP、食品GMP　傻傻搞不清楚

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

奈奈：對付大男人主義的另一半

更多熱門

相關新聞

全世界最難搶的金庫

全世界最難搶的金庫

西班牙銀行是無與倫比的，絕對沒有人能闖得進去，也不可能被人搶劫，沒有藍圖、沒有資料，世上沒有人知道一百多年前用來建造金庫的歷史性工法。這個充滿刺激的挑戰激起了湯姆（佛瑞迪海默飾演）的好奇心；這個天才決心找出金庫的祕密，闖進銀行的最深處。

詐欺犯也有人情味

詐欺犯也有人情味

火燒功德海怒火可以將善變成惡

火燒功德海怒火可以將善變成惡

每個同志的成長都可以出書

每個同志的成長都可以出書

貧苦想翻身靠販毒伊朗有650毒販

貧苦想翻身靠販毒伊朗有650毒販

關鍵字：

瘋電影水漾的女人賴賴寶拉貝爾(Paula Beer)法蘭茲羅戈斯基(Franz Rogowski)

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面