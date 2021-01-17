　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼強震增至77死…雨季豪雨阻礙搜救　廢墟中挖出來直接裝屍袋

▲▼印尼蘇拉威西島發生規模6的強震。（圖／路透）

▲印尼蘇拉威西島發生規模6.2的強震。（圖／路透）

文／中央社

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）15日規模6.2的強震至今天已造成77人死亡，數千人無家可歸。雨季帶來的大豪雨阻礙搜救可能活埋在被強震夷為平地建築物底下的人。

挖土機和起重機部署在嚴重受創的濱海城市馬武柔（Mamuju）各處，許多建築物變成一團扭曲的金屬和大塊混凝土，其中包括醫院和地方政府辦公室。

目前還不清楚在15日規模6.2的地震後，還有多少死人或活人被埋在廢墟底下。數十名救難人員在廢墟中搜尋，將尋獲的屍體裝入屍袋。

警方今天部署由嗅聞犬組成的搜救隊，協助搜索一家嚴重受創的醫院。

搜救人員歐克塔維安托（Octavianto）說：「這場雨帶來風險，如果雨勢過大，受損的建築物可能會倒塌，而餘震也可能使建築物移動。」

但是用重型設備太快移動建築物碎片，可能會壓碎和殺死任何被掩埋的倖存者。

37歲的歐克塔維安托說：「到目前為止，我們發現的所有受害者都已經死亡。」

他說：「如果再過24小時，很可能還會有更多的受害者死亡。」

蘇拉威西島這場地震震央在西蘇拉威西省（West Sulawesi）首府馬武柔以南36公里，震源深度僅18公里。國家災害應變總署（BNPB）表示，強震另造成820多人受傷，1.5萬人逃離住處。目擊者說，許多人逃至山上避難，其他人則全擠進難民後送中心。

►CP值最高！innisfree綠茶籽精華＋調理液下殺888元

ET快訊
桃園4醫護「院內足跡」曝光！一張圖看感染擴大　10分鐘就中鏢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奧地利第3次封城…維也納破萬人「反口罩示威」　嗆政府下台

反對派領袖飛回俄羅斯…飛機已經起飛　落地可能馬上被捕

印尼強震增至77死…雨季豪雨阻礙搜救　廢墟中挖出來直接裝屍袋

登山家跌落深谷…GPS紀錄「大墜落」　冬季攻頂失敗命喪K2峰

狂鴿橫越1.2萬公里太平洋…耗盡體力終於到澳洲　結果要被殺了

菲律賓軍用直升機山區墜毀！引擎故障奪7命　近半年來第3起

「冬登K2」不是夢！10尼泊爾人攻頂世界第2高峰　創人類新紀錄

法國修法「禁舉報警執法過當」！全國怒火被點燃　20萬人上街抗議

伊朗有意生產「鈾金屬」！法德英外長發布聯合聲明　急籲停止

伊朗試射飛彈失敗！飛越1600公里墜毀印度洋爆炸...差點炸沉商船

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

辭洗車工作！扛2份工只睡4↓小時　5寶爸：萬一從鷹架摔下誰顧兒女

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

高大成餐會爆「黑幫模式」 包廂抽菸被勸止...悍女狂呼巴掌

增1本土病例！為案838同院醫師　二採「陰轉陽」...累計4醫護確診

奧地利第3次封城…維也納破萬人「反口罩示威」　嗆政府下台

反對派領袖飛回俄羅斯…飛機已經起飛　落地可能馬上被捕

印尼強震增至77死…雨季豪雨阻礙搜救　廢墟中挖出來直接裝屍袋

登山家跌落深谷…GPS紀錄「大墜落」　冬季攻頂失敗命喪K2峰

狂鴿橫越1.2萬公里太平洋…耗盡體力終於到澳洲　結果要被殺了

菲律賓軍用直升機山區墜毀！引擎故障奪7命　近半年來第3起

「冬登K2」不是夢！10尼泊爾人攻頂世界第2高峰　創人類新紀錄

法國修法「禁舉報警執法過當」！全國怒火被點燃　20萬人上街抗議

伊朗有意生產「鈾金屬」！法德英外長發布聯合聲明　急籲停止

伊朗試射飛彈失敗！飛越1600公里墜毀印度洋爆炸...差點炸沉商船

奧地利第3次封城…維也納破萬人「反口罩示威」　嗆政府下台

李克聰／北北基就有4萬從業者　外送經濟大熱　交通事故如何減？

王志鵬／台灣入列美「第一島鏈」　抗中「印太戰略」依舊前途坎坷

林庭謙14分4籃板2抄截　天津仍24分慘敗衛冕軍廣東

20元就載！白牌車遇Boss「吃10萬罰單」　運將後悔：500趟不夠賠

反對派領袖飛回俄羅斯…飛機已經起飛　落地可能馬上被捕

26歲生日禮創台灣男雙歷史　王齊麟特謝陳宏麟：朽木有變漂流木吧

TOYOTA超小型電動車「日本只賣44.7萬」！充滿可跑150KM通勤好用

辣模「薄紗上衣」搭高鐵！　G級雙球被看光…嘟嘴嬌喊：冷颼颼

周杰倫催票成功「車王來看電影了」　林志穎影院朝聖…兒子成亮點

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

賽鴿橫越太平洋　澳洲下令撲殺

登山家跌落深谷　命喪K2殺人峰

CNN分析「中國姓氏超少」原因

印尼強震77死　雨季豪雨阻礙搜救

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

她搬家感覺鏡子怪怪　拆牆驚見密室

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

維也納萬人反口罩示威　嗆政府下台

殺害93名女性　美「最凶殘殺人魔」病逝

被求婚氣炸！男殺女友「水泥封屍塞牆」

反對派領袖飛回俄國　恐馬上被捕

伊朗試射飛彈失敗！墜毀印度洋...差點炸沉商船

男童遭虐　服務生「紙條傳訊」解救

北漂壓境！宏都拉斯近萬移民走向美國

更多熱門

相關新聞

菲軍用直升機墜毀　7人全數罹難

菲軍用直升機墜毀　7人全數罹難

菲律賓空軍（PAF）一架軍用直升機於16日下午在棉蘭老島（Mindanao）布基農（Bukidnon）的布拉諾瓦（Bulanoy）遭遇引擎故障墜毀，造成7人死亡。這是菲律賓空軍近半年來發生的第3起直升機墜毀事故。

姊妹一起結婚　他被逼給2紅包

姊妹一起結婚　他被逼給2紅包

印尼塞梅魯火山噴發　灰燼衝5.6公里高

印尼塞梅魯火山噴發　灰燼衝5.6公里高

王毅訪菲允捐50萬劑疫苗　簽21億援助協定

王毅訪菲允捐50萬劑疫苗　簽21億援助協定

新加坡媒體報導王浩宇罷免

新加坡媒體報導王浩宇罷免

關鍵字：

印尼地震東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

星巴克1／18起　連5天買一送一

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

一代名捕凃忠男去世！　享壽62歲

耳朵癢狂挖…女住進加護病房！醫見「爆臭花生醬」：全爛了

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師下跪求原諒

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面