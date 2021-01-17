登山家跌落深谷…GPS紀錄「大墜落」　冬季攻頂失敗命喪K2峰

▲西班牙登山好手明格特攀登K2峰喪命。（圖／翻攝自IG／sergimingote）



記者王致凱／綜合報導

就在人類剛完成冬季征服世界第二高峰「K2峰」壯舉的同時，西班牙首相桑傑士證實，西班牙登山好手明格特（Sergi Mingote）於攀登K2峰時不慎失足跌落山谷，長眠於海拔7000公尺山區。K2峰是公認最難征服的山峰，至少已有77人在攀登時喪命。

根據CNN報導，明格特的官方Instagram帳號發文稱，明格特不幸發生山難去世，而就再前一天，他的帳號才剛分享他攀登K2峰進入第27天，當時已經到達海拔7000公尺左右。西班牙首相桑傑士也透過推特證實此事。

帶領冬季登山隊的尼泊爾雪巴人登山家Chhang Dawa Sherpa表示，明格特突然失足摔倒，登山隊透過GPS追蹤器尋找他的下落，但發現他已經跌入深谷，並且紀錄到一次「大幅墜落」，因此即使想救人也已經無能為力。

「K2峰」位於喀喇崑崙山脈中段，正式名稱為喬戈里峰（Chogori），最高點海拔8611公尺，是世界上第二高峰，僅次於珠穆朗瑪峰。此外，由於K2峰地處偏遠、山勢陡峭，有「最難攀登的8000公尺以上山峰」之稱，又因為攀登的死亡率相當高，也被稱做「殺人峰」或「野蠻峰」。

另一方面，一支由10人組成尼泊爾登山隊16日宣布登頂K2峰，為人類歷史上首次在冬季成功攻頂K2峰。

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