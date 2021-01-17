伊朗有意生產「鈾金屬」！法德英外長發布聯合聲明　急籲停止

▲伊朗南部城市伊斯法罕（Isfahan）一座濃縮鈾提煉廠。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社柏林16日綜合外電報導

歐洲強國今天對伊朗打算製造鈾金屬的計畫表示深切擔憂，英國、法國、德國外交部長發布聯合聲明，敦促伊朗停止計畫。聯合聲明說，「鈾金屬的生產可能具有重大的軍事意涵」，「我們強烈敦促伊朗停止這種活動，若伊朗對維護協議認真看待，就重新遵守聯合全面行動方案，不得延誤。」

根據伊朗2015年和世界強國簽訂、俗稱「伊朗核子協議」的《聯合全面行動方案》（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），伊朗同意15年內不「生產或取得鈽或鈾金屬或其合金」。

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）13日表示，伊朗已告知原能總署德黑蘭正在進行鈾金屬生產研究，目標是提供德黑蘭研究反應爐的高階燃料。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也在今天刊出的訪問中表示，伊朗正在增強核武能力，德黑蘭和華盛頓必須盡快恢復2015年的核子協議。

勒德里安告訴法國《星期日報》（Journal du Dimanche），伊朗違反核協議的行動持續加快，本月稍早開始在福爾多（Fordow）地下核設施推動將濃縮鈾純度提升到20%的計畫，達到2015年核協議前的水準。

美國總統川普2018年退出核協議，並對德黑蘭施加制裁之後，伊朗持續違反協議條款。

勒德里安表示，「川普政府選擇以他們稱為最大壓力的行動來針對伊朗，這種策略到頭來只造成了風險和威脅升高。」勒德里安還說，即便是德黑蘭和華盛頓重返協議也還不夠，「還需要針對彈道擴散以及伊朗造成區域鄰國不穩定等棘手問題進行討論」。

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