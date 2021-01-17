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菲律賓軍用直升機山區墜毀！引擎故障奪7命　近半年來第3起

▲▼UH-1H。（圖／翻攝自推特／@News5PH）

▲菲律賓一家UH-1H軍用直升機在16日下午墜毀。（圖／翻攝自推特／@News5PH）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓空軍（PAF）一架軍用直升機於16日下午在棉蘭老島（Mindanao）布基農（Bukidnon）的布拉諾瓦（Bulanoy）遭遇引擎故障墜毀，造成7人死亡。這是菲律賓空軍近半年來發生的第3起直升機墜毀事故。

據馬尼拉當地媒體報導，菲律賓空軍在一份聲明中指出，這架UH-1H直升機當時正與另一架同型號的直升機在山區中飛行，為第8步兵營運送補給，不過直升機卻在執行任務途中遭遇引擎故障，在下午2:30左右墜毀。就難人員迅速趕往墜機現場，卻發現直升機上的4名機組人員和3名乘客都已全數罹難。

菲律賓空軍指出，陣亡的最高軍階將領是一名上校，他們也已派出調查小組，以確定事故的原因。空軍司令帕雷德斯（Allen Paredes）向遇難者家屬保證，將向他們提供必要的援助和撫卹金。

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