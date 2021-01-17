美元保單及定存戶「免驚」！　達人、壽險業者：分批換匯進場、放長線賺錢

▲壽險業者強調，握有美元保單、定存別慌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

台幣強漲，讓大部分手握手握美元保單及定存的人感到心慌，但《ETtoday新聞雲》訪問本身有美元投資部位的理財達人、壽險業者，得到的回應是「不用擔心」，現在怎麼買都是相對低點，分批加碼買進美元保單或買美元存美股，放長線還是可以賺。

理財達人寶可孟說明，今年美元仍會持續貶值一陣子，但不可能這麼快就再往下掉，會盤旋一陣子再慢慢往上拉，現在換回台幣，即使定存，利息也不太好，不如分批買進美元保單或買美元存美股。

寶可孟表示，自己的部位很簡單，是買美金存進美股，台灣有些銀行提供每月固定扣款買美股的服務，例如永豐銀行等，不用擔心放在銀行利率是高是低等問題。

壽險業者也指出，現階段美元利率與匯率處於低檔，就算手握美元保單的保單其實不用太擔心，保險商品原就適合長期持有，但台幣投資型保單不管怎麼買都是在高點，都很貴，目前都不會是優勢選擇，可趁這波美元匯率較低，且美元保單宣告利率較台幣高時，「分批換匯進場買進美元保單」。

大多保戶擔心的是，美元跌到這麼低，是否還會繼續跌？如果不急用這筆錢，就不用太擔心，其實，根據多年經驗，美元下跌已經很多次，從沒看過跌破27元以下，現在怎麼買都很低，可分批加碼買進。

「如果要一次買進也不是壞事，因為不管怎麼買都很低」，等漲到31、32元，不只可以賺到保單宣告利率或者匯差。

▲壽險業者表示，小資族可選投資型美元保單，每月定期定額3,000元到5,000元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

業者補充，美元保單有躉繳型，大部分都適合；小資族可選投資型美元保單，每月定期定額3,000元到5,000元。

曾有小資族想月存1萬台幣，但他不建議，畢竟理財應該是要慢慢來，而不是一下子投入那麼多，不然會造成生活上的負擔，但如果月薪很高就沒問題，像有位25歲客戶月薪5萬，買儲蓄型美元保單，每個月存1萬塊台幣，今年是第6年，已存到70幾萬，距離第一桶金不遠。

30到50歲的中壯族，要開始提前準備退休金，也推薦定期定額，只是可以的話，將金額可以拉大一點；若保單到期也可開始拉大金額，一部分做定期定額投資型保單，一部份月配型保單。

業者強調，自己也有月配型保單，月配息穩定，有張配8萬多塊，讓他能做額外的資金運用，「我是拿去繳醫療險，因為醫療險保費7、8萬」。

若是準備在5年內退休，可買月配型美元投資型保單，不只本金可慢慢累積，還有額外月配息可領，有位準退休族，擔心勞保退休金不夠，建議他放月配型之後，放了兩三百萬進來投資，每月配息1萬9,000多，等於可以放心準備退休。

定存族也可選信用良好的美元債券替代，現在美元跌到很低，債券績效上面現在顯得比較不好，適合投資人進場，放長線一定會回本。