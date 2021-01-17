丹麥國會首次討論台灣議題　挺台重返世衛組織

▲丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）。（圖／路透）

文／中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩16日專電

丹麥保守黨派組成的藍色陣線與社會自由黨提案支持台灣重返世界衛生組織，國會於14日針對提案進行討論。這是丹麥國會有史以來首次將台灣議題納入國會決議文討論。

丹麥老牌大報「日德蘭郵報」（Jyllands-Posten）報導，支持台灣重新參與世界衛生組織（WHO）決議文14日列入國會討論，丹麥在野黨議員聯署支持台灣重新加入世衛組織的重要因素，是台灣面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的成功防疫經驗。這項決議尚未進行表決。

丹麥政府當局還未對此議案正式表態，但報導指出，丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）表示，丹麥尊重一個中國政策，但支持台灣重新以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

▲丹麥外交部長庫服特表示，丹麥尊重一個中國政策，但支持台灣重新以觀察員身分參與世界衛生大會。（圖／路透社）

去年保守人民黨議員埃米斯布（Katarina Ammitzbøll）曾質詢丹麥當局對於支持台灣重回世界衛生組織的立場，當時她得到的答案與庫服特這次的回應沒有太大出入。

哥本哈根大學研究員、中國問題專家佛斯比（Andreas B. Forsby）指出，民主台灣衝擊了中國的核心利益。北京強硬把台灣列為中國一部分，要求世界各國遵循一中原則，將台灣屏除於國際社會之外。丹麥也許可以借鏡美國，透過官員互訪與交流的模式，加強台丹關係。

藍色陣線中最大黨自由黨外交事務發言人、也是國會友台小組主席顏森（Michael Aastrup Jensen）接受日德蘭郵報訪問時表示，台灣被排除在世衛之外，未能分享成功防疫經驗，著實令人遺憾；社會自由黨外交事務發言人黎德果（Martin Lidegaard）則表示，台灣在防疫上表現突出，不解為何不能和過去一樣參與世界衛生組織。

▲台灣防疫成效讓國際讚賞。（圖／記者宋良義攝）

丹麥國會不是第一次踩中國地雷。去年12月，丹麥國會就在會中討論港區國安法議題，並通過批評中國人權問題聲明，表示香港一國兩制已不存在，呼籲丹麥政府加入其他國家，針對中國人權問題尤其是香港議題提出批評。

這項聲明加上丹麥議員協助香港前立法會議員許智峯流亡，讓中國對丹麥國會插手中國國內事務已經相當不滿。丹麥國會這次再挑戰中國底線。

丹麥友台團體「台灣角」（Taiwan Corner）主席丹尼爾森（Michael Danielsen）告訴中央社記者，國會這次動作雖然不是台丹關係重大進展，但丹麥媒體對這次決議文的討論反應很正面，有利於台灣爭取國際支持重返世衛。

丹尼爾森認為，丹麥國會利用台灣議題對中國人權問題提出抗議的同時，官員也應考慮更實質的雙邊交流，無論是防疫策略意見交換，甚至是能源政策討論，都是很好的切入點。

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