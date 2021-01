NASA「最強火箭」測試失敗！點燃1分鐘「突喊卡」　登月計畫恐延期

▲NASA在16日對太空發射系統火箭進行測試。(圖/翻攝自推特/@NASA)

記者葉睿涵/編譯

美國太空總署(NASA)16日對有著「最強超大火箭」之稱的太空發射系統(SLS)火箭進行測試,為即將在11月展開的無人登月計畫「阿提米絲」(Artemis Program)做準備。原本,NASA計畫讓引擎在被點燃後發動8分鐘,以模擬火箭進入軌道的時長,不過引擎卻在發動了1分15秒後就被熄滅,導致測試被終止。

Watch all four @NASA_SLS core stage engines roar to life and shake the ground in Mississippi.



Teams are assessing the data on early engine shutdown. pic.twitter.com/U5bNqqbdZd