NASA「最強火箭」測試失敗！點燃1分鐘「突喊卡」　登月計畫恐延期

▲NASA在16日對太空發射系統火箭進行測試。（圖／翻攝自推特／@NASA）

記者葉睿涵／編譯

美國太空總署（NASA）16日對有著「最強超大火箭」之稱的太空發射系統（SLS）火箭進行測試，為即將在11月展開的無人登月計畫「阿提米絲」（Artemis Program）做準備。原本，NASA計畫讓引擎在被點燃後發動8分鐘，以模擬火箭進入軌道的時長，不過引擎卻在發動了1分15秒後就被熄滅，導致測試被終止。

Watch all four @NASA_SLS core stage engines roar to life and shake the ground in Mississippi.



Teams are assessing the data on early engine shutdown. pic.twitter.com/U5bNqqbdZd — NASA (@NASA) January 16, 2021

據NASA官網顯示，此次的測試原定要讓火箭的4個RS-25引擎持續點燃8分鐘多，因為這樣的時長與火箭發射後將其送入太空所需的時間相同。團隊在測試前期的過程十分順利，也成功完成了倒計時並點燃引擎，但是引擎卻在發動了1分15秒後就被熄滅。團隊目前正在評估數據，以確定導致早期關閉的原因。

And away we go!! pic.twitter.com/HqkYe5Z2MF — Bill Snyder (@BillSnyderWLOX) January 16, 2021

參加測試的NASA局長布里登斯廷（Jim Bridenstine）表示，16日的測試可以說是一大躍進，因為此舉確保了SLS火箭已為「阿提米絲一號任務」做好準備，並有能力在未來的任務中搭載宇航員，「儘管引擎熄滅，但該團隊成功地完成了倒計時、點燃引擎，並獲得了有價值的數據。」

除了分析數據，團隊也將對火箭的核心與RS-25引擎，以確定下一步該如何進行，不過外界卻擔憂，此舉將迫使原定於11月展開的無人登月計畫，延期到明年才進行。根據「阿提米絲計畫」，NASA將在2024年把首位女性和下一位男性送上月球。

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