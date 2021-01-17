　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NASA「最強火箭」測試失敗！點燃1分鐘「突喊卡」　登月計畫恐延期

▲▼太空發射系統（SLS）火箭進行測試。（圖／翻攝自推特／@NASA）

▲NASA在16日對太空發射系統火箭進行測試。（圖／翻攝自推特／@NASA）

記者葉睿涵／編譯

美國太空總署（NASA）16日對有著「最強超大火箭」之稱的太空發射系統（SLS）火箭進行測試，為即將在11月展開的無人登月計畫「阿提米絲」（Artemis Program）做準備。原本，NASA計畫讓引擎在被點燃後發動8分鐘，以模擬火箭進入軌道的時長，不過引擎卻在發動了1分15秒後就被熄滅，導致測試被終止。

據NASA官網顯示，此次的測試原定要讓火箭的4個RS-25引擎持續點燃8分鐘多，因為這樣的時長與火箭發射後將其送入太空所需的時間相同。團隊在測試前期的過程十分順利，也成功完成了倒計時並點燃引擎，但是引擎卻在發動了1分15秒後就被熄滅。團隊目前正在評估數據，以確定導致早期關閉的原因。

參加測試的NASA局長布里登斯廷（Jim Bridenstine）表示，16日的測試可以說是一大躍進，因為此舉確保了SLS火箭已為「阿提米絲一號任務」做好準備，並有能力在未來的任務中搭載宇航員，「儘管引擎熄滅，但該團隊成功地完成了倒計時、點燃引擎，並獲得了有價值的數據。」

除了分析數據，團隊也將對火箭的核心與RS-25引擎，以確定下一步該如何進行，不過外界卻擔憂，此舉將迫使原定於11月展開的無人登月計畫，延期到明年才進行。根據「阿提米絲計畫」，NASA將在2024年把首位女性和下一位男性送上月球。

►首位台裔太空人將上月球！　49歲林其兒入選NASA「登月計畫」
►首位台裔NASA太空人！　林琪兒眺望地球驚嘆：台灣好美

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
4醫護因公染疫院內感染擴大　醫師無奈：已經1個禮拜不敢回家
創紀錄！台灣黃金男雙奪超級1000賽首冠　擊敗奧運銀牌對手
2醫師染疫「關鍵時間點」曝　都有戴口罩仍確診
陳時中認了護理師警覺性不夠染疫　接觸確診者「全停止上班」
「累計4醫護確診」院內感染擴大！　陳時中：沒考慮封院
染疫護理師父親、哥哥有症狀　3家人採檢出爐
再增1名醫生染疫　曾到院外上課匡列379人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

姊妹結婚一起宴客「逼給2紅包」！　新娘吐苦水：我就沒錢

朴槿惠關鍵命運倒數！文在寅恐提「是否特赦」　他怒：須全民同意

她搬新家感覺鏡子怪怪…拆牆驚見「詭譎密室」！曝前屋主身分之謎

北漂大軍壓境！宏都拉斯近萬移民走向美國　瓜地馬拉墨西哥急阻擋

丹麥國會首次討論台灣議題　挺台重返世衛組織

「胖艾美」自爆在非洲被綁架！槍手追車恐嚇　慘淪肉票受困小屋

NASA「最強火箭」測試失敗！點燃1分鐘「突喊卡」　登月計畫恐延期

從政下一步！伊凡卡爆明年參選「佛州參議員」　老公進軍國際線

英國6月中旬辦G7峰會！強森要各國元首「到場出席」　這3國也獲邀

挺川示威危機升級！FBI警告「拜登就職50州恐暴亂」　全美加強維安

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

姊妹結婚一起宴客「逼給2紅包」！　新娘吐苦水：我就沒錢

朴槿惠關鍵命運倒數！文在寅恐提「是否特赦」　他怒：須全民同意

她搬新家感覺鏡子怪怪…拆牆驚見「詭譎密室」！曝前屋主身分之謎

北漂大軍壓境！宏都拉斯近萬移民走向美國　瓜地馬拉墨西哥急阻擋

丹麥國會首次討論台灣議題　挺台重返世衛組織

「胖艾美」自爆在非洲被綁架！槍手追車恐嚇　慘淪肉票受困小屋

NASA「最強火箭」測試失敗！點燃1分鐘「突喊卡」　登月計畫恐延期

從政下一步！伊凡卡爆明年參選「佛州參議員」　老公進軍國際線

英國6月中旬辦G7峰會！強森要各國元首「到場出席」　這3國也獲邀

挺川示威危機升級！FBI警告「拜登就職50州恐暴亂」　全美加強維安

嘉明湖冰封了！「天使的眼淚」凍成藍寶石　嵌進一片綠天鵝絨美呆

Fubon Angels練習生見面會吸睛　勇士主場人氣爆棚

陸網傳河北邢台隆堯確診瞞報　民眾：出入證還沒用就作廢了

騎士遇「大尾路霸」擋5分鐘不走！　熱心婆一個箭步衝出牠秒酸

馬大偉運彩解盤／爵士@金塊　挺莊買大分

1億人改變返鄉計畫　陸推動「就地過年」衝擊春運

今晚濕又冷！北北基宜花發大雨特報　台南以北防9-11級強陣風　

北部某醫院「人力吃緊」靠他院支援　院內規劃「紅黃綠區」管控

8歲大海帶走爸爸⋯「鱷魚先生」愛女挺孕肚　重現17年前暖心照

姊妹結婚一起宴客「逼給2紅包」！　新娘吐苦水：我就沒錢

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

國際熱門新聞

新加坡媒體報導王浩宇罷免

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

控辱華拒買澳州煤！中國賭氣...他笑：買更貴的

上任秒廢川普政策　拜登將簽12政令

16歲小爸媽狠甩女嬰！埋雪中連開2槍爆頭

女星IG發文爽賺25萬　她嘆：很辛苦

日本單日7014例確診　「重症965人」創新高

全球破9400萬確診！英國單日增1295人染疫

川普超華麗閃人　走紅毯21響禮炮

巴西變種病毒傳7月已現蹤！

他帶「手槍和500發子彈」闖華府！假證件露餡

川普離任前「鎖定」美中關係

殺害93名女性　美「最凶殘殺人魔」病逝

更多熱門

相關新聞

伊凡卡夫婦「從政」下一步計畫曝光

伊凡卡夫婦「從政」下一步計畫曝光

美國總統川普即將卸任，其家族成員的未來動向備受關注。CNN引述多名知情人士說法指出，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）可能親自從政，2022年挑戰佛州共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio），她的丈夫庫許納（Jared Kushner）則希望更加積極參與國際政治，培養強大影響力。

英國6月辦G7峰會！強森要各國元首「到場出席」

英國6月辦G7峰會！強森要各國元首「到場出席」

FBI：拜登就職恐暴亂　全美加強維安

FBI：拜登就職恐暴亂　全美加強維安

神秘文字「1F」現蹤　網曝恐怖目的

神秘文字「1F」現蹤　網曝恐怖目的

上任秒廢川普政策　拜登將簽12政令

上任秒廢川普政策　拜登將簽12政令

關鍵字：

美國北美要聞NASASLS火箭Artemis ProgramJim Bridenstine

讀者迴響

熱門新聞

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師下跪求原諒

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

快訊／北部某醫院突群聚近30人

小鬼逝4個月　坤達哭：去太久了

獨／辭洗車工作專心做防水　5寶爸曝2原因

獨／女團成員確診新冠肺炎！

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面