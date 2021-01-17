「胖艾美」自爆在非洲被綁架！槍手追車恐嚇　慘淪肉票受困小屋

▲澳洲女星瑞貝爾威爾森。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）出演電影《歌喉讚》「胖艾美」角色爆紅，近日接受節目《Straight Talking》訪問時爆料，先前與女性友人們共同前往非洲國家莫三比克時曾被綁架，對方不但持有大量槍械，還把她們關進一間屋內，所幸隔日上午就被釋放，有驚無險且無人受傷。

綜合天空新聞等外媒報導，現年40歲的瑞貝爾威爾森當時被主持人問到「人生最可怕經歷」時，隨即自爆曾經被持槍嫌犯綁架一夜。

「我們那個時候都嚇壞了」，瑞貝爾威爾森回憶事發經過指出，她當時與其他女性友人一起坐車，突然間一輛載有大量槍械的卡車追了上來，還拿槍指著她們，要求所有人全部下車，接著把一行人帶往一間小屋子裡，「對方要我們全部坐下，我就讓所有人手拉著手，深怕到了晚上，她們會帶走其中一個人之類的，但幸運的是，我們都沒有受傷。」

到了隔日，瑞貝爾威爾森一行人全數被釋放，對方則說車已經準備好且允許所有人離開，「我們當時沒有問任何問題就回到車上，趕緊離開現場，過幾個小時後就到了南非邊境。」儘管她沒有提到確切事發時間，但她認為，這可能與當地走私偷運非法物品有關。

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