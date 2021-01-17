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挺川示威危機升級！FBI警告「拜登就職50州恐暴亂」　全美加強維安

▲▼白宮已在為拜登的就職典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

▲為防止暴力活動爆發進而引發憾事，美國各州都積極加強維安，為拜登的就職日做準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國國會被暴民強闖后，各城市即紛紛設置路障、部署警力，為可能爆發的新一波暴力抗議活動做準備。美國聯邦調查局（FBI）也再次警告，從1月16日開始，一直到20日拜登的就職典禮，所有州都有出現武裝示威的可能。各州警隊都已做好準備，以應對這項挑戰。

據路透社報導，密西根、維吉尼亞、威斯康辛、賓州和華盛頓等都出動了警隊來加強安全。與此同時，最近剛頒布「緊急狀態」的華盛頓則幾乎空無一人，國會附近的街道被封鎖，警察在各處加強巡邏，以避免憾事重演。報導稱，美國極右翼、反政府和極端主義的布加洛運動（boogaloo movement）數週前已計劃，要在美國50個州舉行抗議活動。各地在16日發生了幾個示威活動，但大部分的州議會還算安全。

德州公共安全部在15日晚間發表聲明指出，情報顯示，「暴力極端分子」可能會利用武裝抗議活動「進行犯罪行為」，因此德州計劃在總統就職日當天關閉州議會大廈。而密西根州政府則在州議會大廈外豎起圍欄、取消下週議會，並動員全州警察加強維安。考慮到疫情與安全問題，拜登20日的就職典禮慶祝活動會主要在網上舉行，但他仍計劃在國會大廈宣誓就職，並發表就職演說。

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