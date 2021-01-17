女星爽飛杜拜「IG發1篇文」賺25萬！　她揭現實面嘆：真的很辛苦

▲英國實境秀女星克蘿伊（左）與蘿拉（右）都在疫情期間飛往杜拜。（圖／翻攝IG帳號chloegshore1、lauraanderson1x）



記者吳美依／編譯

英國許多名人、網紅在疫情期間飛往杜拜「工作」，將奢華照片分享至IG，加上其中一些人受到廠商贊助，每次發文都能賺進高額報酬，引發違反防疫、逃離國內封鎖的爭議。但是，實境秀《愛之島》（Love Island）女星蘿拉（Laura Anderson）透露，這份工作不如外界所想那麼光鮮亮麗，其實「真的很辛苦」。

31歲的蘿拉提到，許多年輕人都想成為網紅，卻忽略這份工作的現實層面，「我看到有人留言說『妳在度假』，但我只要在工作，就不是在度假啊！」她認為，若人們了解實情，也許就不會再那麼憤怒，因為「身為一名網紅真的很辛苦」，「每個人都討厭網紅……但這就是我現在的工作。」

▲蘿拉發聲，希望民眾看見這份工作的現實層面。



英國政府過去數月都建議，民眾應避免非必要海外旅遊，去年12月因疫情升溫宣布第四級封鎖，幾乎完全禁止人們離開所在地，並呼籲盡量在家工作。

儘管如此，一些名人、網紅卻持續以商務旅行為由出境，其中許多人選擇前往杜拜，甚至PO出享受生活的照片，因此遭致猛烈批評甚至檢舉。《太陽報》舉例，實境秀「英倫玩咖日記」（Geordie Shore）25歲女星克蘿伊（Chloe Ferry）也是其中一人，她在IG發一篇文，就能賺進6508英鎊（大約新台幣25萬元）。

《愛之島》女星奧莉維亞（Olivia Attwood）本周也回應爭議，她自曝至今仍留在曼徹斯特，呼籲民眾取消追蹤那些出國的名人網紅，「大家每天都在失去家人，付不出房租，事業搖搖欲墜。你們卻在海灘上，告訴我們『你們不知道這有多辛苦』。」

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