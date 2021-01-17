朴槿惠關鍵命運倒數！文在寅恐提「是否特赦」　他怒：須全民同意

▲分析指出，文在寅可能將於新年記者會發表是否特赦朴槿惠。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠在閨蜜門一案中涉嫌向多位國家情報院長收賄、濫用職權，被大法院（最高法院）判處20年徒刑定讞。隨著刑期確定、滿足特赦條件，這把火再次燒向青瓦台，總統文在寅不排除將於明（18）召開新年紀會時，表明關於特赦朴槿惠的態度與立場。

根據韓媒《東亞日報》，文在寅將於18日上午10時召開約100分鐘的新年記者會，為此還特別排除掉所有周末行程，專心準備記者會，而最令政壇關注的議題莫過於其是否特赦兩位因罪入獄的前總統李明博、朴槿惠，不過至目前為止，文在寅甚少向周遭幕僚提及特赦一事。

先前文在寅2019年5月9日在就職2周年談話時曾透露，對於前2任總統獲罪入獄感到十分心痛，表示一旦刑期確定時不排除考慮特赦，自此之後留給外界想像空間。

▲文在寅將於18日上午10時在青瓦台召開新年記者會談。（圖／達志影像）

不過如今文在寅將邁入執政第5年，任期僅剩下1年多，加上新冠肺炎疫情爆發後，南韓經濟面臨蕭條景象，不僅勞動雇用市場不穩固、喪失多個工作機會、貧窮人口較歷年增加，房價也因打房政策失靈直線飆升。執政黨人士透露，面對眾多施政課題，文在寅恐怕不會將特赦一事做為優先事項考慮。

報導分析，文在寅可能會在新年記者會上表明關於特赦的基本立場，之後再觀望社會輿論的風向，來決定是否特赦李明博或朴槿惠，而最可能的時間點，恐怕得等到今年年底才會有答案。

據悉，在朴槿惠最終判刑結果出爐後，青瓦台相關人士曾表態，若刑期定讞後隨即宣布是否特赦，如此恐怕不適當；共同民主黨國會議員朴柱民（박주민）表示，是否決定赦免朴槿惠，主要還是得先獲得全民同意。

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