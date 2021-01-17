英國6月中旬辦G7峰會！強森要各國元首「到場出席」　這3國也獲邀

▲英國首相強森計畫6月中旬在康瓦爾郡舉辦G7峰會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

2020年的七大工業國集團高峰會（G7）由美國現任總統川普主辦，卻因新冠疫情一延再延，原本計畫在大選後舉辦，最後卻隨著敗選而煙消雲散，今年則由元旦順利脫歐的英國輪值主席國，首相強森（Boris Johnson）計畫6月中旬在康瓦爾郡舉辦，屆時已就任美國總統的拜登可望首次出席國際盛會，同時將邀請南韓、印度、澳洲3國元首參加。

根據《美聯社》、《BBC》報導，英國首相府當地時間16日在公告中表示，今年G7峰會預計6月11至13日在康瓦爾郡卡比斯灣召開，將邀請成員國元首前往英國出席峰會，包括美國新任總統拜登、日本新任首相菅義偉等。不過目前尚未證實各成員國的出席意願。

對於邀請南韓、印度、澳洲3國元首參與峰會，首相府解釋，「這3國在民主主義以及各種技術上獨步全球，首相強森想透過此次峰會強化合作關係。」

今年G7峰會預計焦點將著重於新冠肺炎全球防疫與後續工作，以及如何應對氣候變遷。強森在聲明中表示，「新冠肺炎對如今世界秩序而言，是一場最大的挑戰與試煉！我們將以開放的胸懷團結彼此，致力於恢復一切，締造更美好的未來。」

▲文在寅去年11月與強森通話時，獲邀出席今年G7峰會。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，先前川普計畫擴大G7峰會規模至G11、G12，建議邀請南韓、澳洲、印度、俄羅斯等國參加峰會，以求能共同防堵中國勢力擴張，不過英國、德國、加拿大反對俄羅斯回歸G7，而日本則高度警戒南韓加入。直到英國輪值2021年度主席國，強森才於去年11月與南韓總統文在寅通電話時，邀請其參加G7峰會，文在寅在電話中致謝，表示盼峰會順利舉行。

不過回顧先例，南韓並不是第一次受邀參加G7峰會。日本曾於2008年在北海道主辦G7峰會時，邀請南韓時任總統李明博以觀察員身份參與會議。

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