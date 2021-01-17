中國百大姓氏占86％…這5字最多！　CNN揭「種類超少」原因

▲中國前100大姓氏占總人口86％，也就是大約12億人。圖為中國街景。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／編譯

中國擁有13.7億公民，是全球人口最多的國家。但是，公安部2019年數據指出，該國目前只有大約6000個姓氏，前百大姓氏人數竟占總人口86％，也就是12億人；最常見的5姓氏「王、李、張、劉、陳」占總人口30％，也就是4.33億人。CNN指出，中國的姓氏出乎意料地少，可能原因包括種族、語言、技術與政府政策。

CNN認為，與他國相比，中國種族多樣性較低。舉例來說，美國擁有來自世界各地的大量移民與少數族裔，帶來不同的獨特姓氏，因此雖然人口不到中國的1/4，2020年人口普查卻記錄高達630萬個姓氏。此現象可能也與語言有關，因為漢字無法新增一個筆畫、一個撇捺創造新字，英語卻可以透過拼音，重現各地移民的姓名。

另一項值得注意的是技術問題。以前人們大多手寫信件與文件，如今隨著時代演變，中國民眾的日常生活甚至身分證件都面臨數位化轉型，但系統內的標準化漢字字庫有限。如果一個人姓名包含罕見字符，可能時常無法顯示，遇上各種麻煩事，最後為了方便，只好改名。根據《新華社》報導，截至2017年，多達6000萬中國人遇過上述困境。

▲中國漢字。（示意圖／免費圖庫pixabay）



最後一項是政府的語言標準化政策。中國各省民眾說著不同腔調的普通話方言，有些口音濃厚，甚至難以溝通。雖然當局2000年正式宣布，北京腔普通話是通用語言與書寫文字，2013年也發布「通用規範漢字表」，卻無法滿足罕見字符的使用與不便，至今仍為了解決相關問題，持續擴大字庫。

北京師範大學副教授陳家偉說，中國歷史上曾出現2萬至2.3萬個姓氏，隨著遷移、戰爭、政治動盪等因素不斷發展演變甚至消失，才成為如今常見的6000個姓氏。但是，有些人為了方便，也會選取發音近似、筆畫更簡單的漢字，取代原本姓氏；或者出於迷信，改掉被視為帶來厄運的名字。

舉例來說，中國古代統治者或氏族使用國名或封地名稱做為姓氏，另一些人可能被皇帝授予王室姓氏。各朝代中，少數族裔與遊牧民族也可能因為族群衝突、激烈漢化運動被迫改為漢姓。

▲學者分析，中國的姓氏在歷史過程中不斷發展、演變甚至消失。圖為中國街景。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，中國被認為是高爾頓─沃森過程（Galton–Watson process）的最佳例子之一。該理論認為，若父系社會的家族缺乏男性子嗣，可能因為女性必須跟隨丈夫姓氏，導致姓氏隨著代代繁衍而逐漸「自然消失」。

史丹佛大學與中國科學院在1992年一份研究中指出，「因為中國的姓氏比歐洲或日本提早3000年出現」，因此與新興或較晚採用姓氏的國家相比，現代姓氏庫較小，同姓氏群體也更大。

CNN認為，中國的罕見姓氏如今面臨更加嚴峻的傳承危機，雖然每人改名動機各不相同，但姓氏對於許多人的身分認同而言至關重要，因為這標誌著族群起源、移民歷史，甚至個人與祖先傳承的直接關聯。

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