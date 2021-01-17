川普「超華麗」閃人！走紅毯＋現場配樂　還要21響禮炮致敬

▲川普不會參加拜登的就職典禮，20日上午將搭乘空軍一號離開白宮，前往佛州海湖山莊。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普20日將卸任。據悉，他精心設計「超華麗」送別場面，希望在軍樂隊奏樂、空軍戰機表演的陪襯之下，走過紅地毯，登上空軍一號，瀟灑離開白宮，甚至還問及21響禮炮致敬的可能性。

ABC News、《美聯社》與《商業內幕》等外媒引述知情人士說法，做出以上報導。川普20日上午離開白宮後，將前往佛州海湖莊園（Mar-a-Lago），成為美國150多年以來首位缺席新總統就職典禮的的離任總統。

另一名消息人士去年12月向Axios透露，川普抵達佛州後，想要立刻舉辦一場政治集會，與拜登就職典禮「同時」隔空較勁，甚至企圖蓋過對方聲勢。但是，白宮發言人迪爾（Judd Deere）否認此說法，「總統提出1月20日的計畫時，他會讓你們知道的。」

拜登就職典禮規模將大幅縮減，要求參加者保持社交距離，但屆時仍將眾星雲集，Lady Gaga、賈斯汀（Justin Timberlake）與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）都到場表演，此外，也會透過電視與社群媒體直播。執法部門考慮到6日國會山莊騷亂，已經大幅增加安全措施。聯邦調查局（FBI）也正在追蹤極右翼人士可能發起的活動。

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