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美16歲小爸媽狠甩新生女嬰！　「全裸埋雪中」連開2槍爆頭

▲▼美16歲小爸媽狠甩新生女嬰！　「全裸埋雪中」連開2槍爆頭。（圖／翻攝自推特「@RobinGr08124639」）

▲安德森坦承殺死親生女兒。（圖／翻攝自推特「@RobinGr08124639」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國威斯康辛州一對16歲小情侶產下一名女嬰後，少年便帶著女嬰到雪地裡，找個傾倒在地的樹幹將女嬰放進去，並在上頭埋了很多雪，隨即朝女嬰頭部連開兩槍致命。被捕後少年表示，這是他和女友討論後的決定，他們必須想辦法讓女嬰從他們的人生中消失。

綜合外電報導，威斯康辛綠郡阿爾巴尼（Albany，Green County）16歲少年安德森（Logan T. Kruckenberg-Anderson），於本月5日獨自帶著剛出生的女兒走進阿爾巴尼附近一處林地，將女兒放進一處斷樹的樹幹內部，對準她的頭部連開兩槍，當場殺死女嬰。

數日過後，少女安傑拉（Angela，化名）的父親察覺自從安德森帶走女嬰後，已經很久沒有看見她了，因此向警方通報女嬰失蹤。安德森在接受警方第一次訊問中謊稱，將女兒交給朋友照顧了；安傑拉則向警方供稱在浴室浴缸裡生下女嬰後，他們就決定要把她送去麥迪森（Madison）的一間領養機構。

第二次訊問時，安德森告訴警方他們沒辦法留下這個孩子，必須找個方法讓孩子「在他們的人生中消失」。他們討論了幾個選項，甚至想過要把孩子丟在消防局外，或是任何一個能收養孩子的地方。

第三次安德森終於鬆口透露他們真正的決定，是由他負責把孩子「找個地方丟了」。他說他把光裸身子的女嬰放在後背包裡後走入林地，把女嬰放進樹幹後覆蓋更多的雪上去，原本只打算做到這裡，因為他知道女嬰很快就會因失溫而死；然而他卻在此時聽見女兒的哭聲，強忍的情緒終於崩潰，跪下來大哭了好一陣子。

警方抵達現場後才發現雪上盡是暗沉的紅色血跡，女嬰的頭部上有2個彈孔。直到之後的訊問安德森才終於承認，槍是他開的。

檢方於12日上呈告訴書，以一級謀殺罪刑控告安德森。第一次聽證會將於20日展開，巡迴法院法官裁示此前安德森必須收押，保釋金為100萬美元。

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