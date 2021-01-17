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王毅訪菲承諾捐50萬劑疫苗　中菲簽21億援助協定

▲王毅訪菲承諾捐50萬劑疫苗 中菲簽21億援助協定。（圖／路透）

▲王毅與菲國外長陸辛會面。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電

中國外交部長王毅今天在馬尼拉與菲律賓外長陸辛會面，承諾將捐贈50萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗給菲國，並見證中菲雙方簽署價值人民幣5億元（約新台幣21.6億元）援助協議。

中國國務委員兼外長王毅15、16日訪問菲律賓。

菲國外交部發布新聞稿指出，兩國外長會面時，王毅告訴陸辛（Teodoro Locsin Jr.），為信守中國國家主席習近平對菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的承諾，中國將捐贈50萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID- 19）疫苗給菲國。

新聞稿表示，兩國外長同意，在有爭議的海事議題上的分歧不代表菲中雙邊關係的全部。兩人重申菲中雙方對相互尊重、遵循國際法和平解決問題及探索可能合作領域的承諾。

兩人會面最後，陸辛和王毅見證菲國財政部次長約文（Mark Joven）與中國國家國際發展合作署副署長鄧波清簽署「菲中經濟技術合作協議」。

新聞稿指出，這項協議下，中國將援助人民幣5億元供菲國民生、基礎設施及杜特蒂當局其他重大發展計畫的可行性研究之用。

菲國外交部表示，杜特蒂上任後，這是菲中雙方簽署的第7項援助協議。根據這幾項協議，北京當局合計援助菲國資源達人民幣32.5億元。

另據中國外交部新聞稿，杜特蒂今天會見王毅時說，菲方非常感謝中方為菲律賓抗擊疫情提供的大力支持，尤其是及時贈送疫苗，期待與中方加強疫苗合作。

新聞稿表示，杜特蒂說，菲方將堅定落實雙方就發展菲中全面戰略合作關係達成的重要共識。「我相信中國說到做到，言出必行。菲方也將堅定維護兩國友好大局，我們對中國和菲中關係發展充滿信心」。

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