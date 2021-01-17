全球破9400萬確診！歐洲3國疫情難控　英國單日增1295人染疫

▲歐洲疫情難降溫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情進入2021年繼續升溫，全球確診已高達9425萬6806例，死亡人數也來到201萬7380死，歐洲的疫情自去年下半年回升後，至今仍難以控制，甚至屢屢出現新高。

歐洲疫情嚴重，英國過去24小時新增通報1295名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患不治，創下單日第3高的紀錄，全國累計染疫死亡人數攀升到8萬8590人，高居全歐之冠。此外英國當天單日新增4萬1346例確診，較前一日的5萬5761例大幅減少，也是2020年12月27日以來的新低，全國累計確診數336萬6988例。

義大利方面，當日通報新增475人染疫不治，全國確診病故數來到8萬1800人，全歐僅次於英國。此外義大利當天單日新增1萬6310例確診，反比前一日的1萬6146人染疫略多，全國累計確診來到236萬8733例。

法國方面，過去24小時新增196人感染不治，全國累計病故數達7萬142例，排名全歐第3，全球僅次於美國、巴西、印度、墨西哥、英國及義大利。法國衛生部通報過去24小時內新增2萬1406例感染，較前一日的2萬1271人染疫略增；與此同時，已接種疫苗的人數也來到41萬3046人，並在持續增加中。