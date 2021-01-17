　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本單日7014例確診「重症965人」創新高！　教授憂：人流還是多

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲日本疫情反撲，圖為東京地鐵情況。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京16日專電

日本新冠肺炎疫情升溫，今天新增確診病例7014例，有56人死亡。全國重症者增至965人，創新高紀錄。目前日本因醫療資源緊絀，有逾3萬名確診者居家療養，醫學專家很憂心。

日本放送協會（NHK）報導，日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續擴大，今天確診病例新增7014例。今天埼玉縣新增確診582例、山口縣37例、福岡縣411例，創當地單日新增確診病例新高紀錄。

東京都今天新增1809例，連續4天逾1000例，今天新增數雖比昨天少192例，但就週六來說，確診病例多，是僅次於上週六（本月9日）的2268例。以年齡層來看，未滿30歲者約占46%。東京重症病患今天增至136人，比昨天多3人。

大阪府今天確診病例新增629例，是疫情發生以來大阪府單日新增數第三多，今天通報12人死亡。

日本政府於7日對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）發布緊急事態宣言，13日緊急事態宣言對象區域追加大阪府、京都府、兵庫縣等7府縣，呼籲這些地區民眾盡量少做不必要外出、餐飲業等業者打烊時間提早至晚間8時、企業實施遠距上班，力求減少7成出勤人數等，實施期至2月7日。

NHK報導，國際醫療福祉大學教授和田耕治表示，緊急事態宣言發布後，對象區域的人流並沒特別變化，這讓他感到憂心，他呼籲民眾務必留意，盡量少做不必要外出。

和田說，以目前日本全國的疫情來看，去年底今年初的過年期間，原本確診數大幅增加的傾向漸漸下降，但是緊急事態宣言的效果如何，還需一些時間才能做正確分析。

他說，從都道府縣來看，神奈川縣等東京都周邊的縣確診病例持續呈現增加速度加快傾向。

日本的確診者以20多歲至50多歲的族群比較多。對此，和田指出，這次的病毒特徵是年輕人即使感染了，症狀算輕的情形較多，所以年輕人之間因不太留意而導致感染擴大。但病毒不會就此止住，可能藉由家庭、設施，在過一段時間後傳染給老人，老人重症化的風險高。

日本厚生勞動省今天宣布，感染新冠肺炎居家療養的人數截至13日為止共3萬208人，確保病床數是一大課題。

針對確診者居家療養人數大增問題，和田表示，至今的體制是高齡者（65歲以上）等重症化風險高的人基本上安排這些人住院，但因醫療資源緊絀，視情況而定，即使是70歲的人士也可能得居家療養，這樣的人數今後可能增多。如果疫情無法早日降溫的話，很多人的醫療將受限。

和田擔憂緊急事態宣言對象地區的人員行動並無太大改變，如果疫情不能降溫的話，或許政府得考慮延長緊急事態宣言或採取更強力防疫對策。

ET快訊
桃園某醫院擴大「50多位醫護隔離」　林靜儀：院內群聚了
謝金燕演唱會進行一半　突驚聲尖叫全場嚇歪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本單日7014例確診「重症965人」創新高！　教授憂：人流還是多

王浩宇罷免登上國際　新加坡媒體：民進黨桃園市議員被罷免

川普離任前「鎖定」美中關係　聯邦政府買中國商品需「最小化」

曬「性感裸足」年收衝破130萬！肌肉男神照狂吸數千粉　秘密曝光

她被媽逼「一起驗孕」看到結果秒嚇壞！　曝6個月後現況：是男孩

金正恩向拜登下戰帖！北韓恐試射SLBM　外媒分析：他早就不爽拜登

促基本時薪漲到420元！　店家砲轟拜登：會毀了全美餐飲業

控「辱華」拒買澳洲煤炭！中國賭氣害人民受凍　他笑：買到更貴的

美48歲囚犯「毒針伏法」！川普任內第13次死刑處決　創120年紀錄

106歲英國嬤兩度擊敗新冠　長壽秘訣曝：全脂牛奶＋晚上1杯威士忌

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

日本單日7014例確診「重症965人」創新高！　教授憂：人流還是多

王浩宇罷免登上國際　新加坡媒體：民進黨桃園市議員被罷免

川普離任前「鎖定」美中關係　聯邦政府買中國商品需「最小化」

曬「性感裸足」年收衝破130萬！肌肉男神照狂吸數千粉　秘密曝光

她被媽逼「一起驗孕」看到結果秒嚇壞！　曝6個月後現況：是男孩

金正恩向拜登下戰帖！北韓恐試射SLBM　外媒分析：他早就不爽拜登

促基本時薪漲到420元！　店家砲轟拜登：會毀了全美餐飲業

控「辱華」拒買澳洲煤炭！中國賭氣害人民受凍　他笑：買到更貴的

美48歲囚犯「毒針伏法」！川普任內第13次死刑處決　創120年紀錄

106歲英國嬤兩度擊敗新冠　長壽秘訣曝：全脂牛奶＋晚上1杯威士忌

日本單日7014例確診「重症965人」創新高！　教授憂：人流還是多

人類世界原本只有「獨處」！18世紀沒有「寂寞」這種病

雷／《驅魔麵館》13集傻眼結尾韓網氣瘋！「編劇換人」深夜登熱搜

旅外NBL控衛林明毅攻城獅測試　高景炎讚即戰力好手

保障人權依法執勤　黃偉哲：「兩權三感」維護治安是命令也是要求

幫同事買飲料…量少的那杯遭拒喝　她傻眼：有差這50cc

院內感染突擴大！　北部醫院緊急通知：停止收桃園救護車病患

王浩宇罷免登上國際　新加坡媒體：民進黨桃園市議員被罷免

《哲仁》中殿、哲宗都有IG！　「No touch夫婦」私下也愛鬥嘴…帳號Sense滿分

罷王成功！　發起人七年級生唐平榮：看見公義精神　希望台灣更好

30年長草廢墟冒白煙居民毛毛的　里長驚見5個月孕婦過「原始生活」

國際熱門新聞

新加坡媒體報導王浩宇罷免

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

控辱華拒買澳州煤！中國賭氣...他笑：買更貴的

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

川普離任前「鎖定」美中關係

俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街

半裸妹關籠5年　名模夢全碎

20對夫妻大玩雜交趴　警上門以為是脫衣牛郎

她被媽逼一起驗孕　看結果秒嚇壞

挪威23人打新冠疫苗亡　2族群副作用嚴重

106歲英國嬤兩度擊敗新冠！長壽秘訣曝光

韓國青年快瘋了！找不到工作...砸車毀雕像洩憤

拜登促基本時薪漲到420元！餐飲業者砲轟

地球自轉50年最快　每天不到24小時

更多熱門

相關新聞

北部醫院急通知：停收救護車病患

北部醫院急通知：停收救護車病患

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日晚間10點突然開記者會，表示北部某醫院醫師因照顧新冠患者，不慎染疫，護理師女友也確診後，再新增一名護理師同事也確診，成為國內第852起病例。對此，桃園市消防局救護車本來下午開始將輕症患者送進該急診室，不過晚間院方緊急通知，救護車深夜再度協助改送其他醫院。

桃園某醫院爆院內群聚！休息室驗出病毒

桃園某醫院爆院內群聚！休息室驗出病毒

戴資穎今下午對決馬琳爭今年首冠

戴資穎今下午對決馬琳爭今年首冠

桃園某醫院「擴大採檢452人」　篩檢結果均為陰性

桃園某醫院「擴大採檢452人」　篩檢結果均為陰性

桃園某醫院擴大　林靜儀：定義為院內群聚

桃園某醫院擴大　林靜儀：定義為院內群聚

關鍵字：

日本日韓要聞新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

快訊／北部某醫院突群聚近30人

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

快訊／北部醫院新增1例本土

獨／女團成員確診新冠肺炎！

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

桃園某醫院擴大　林靜儀：定義為院內群聚

陳時中前天發燒、咳嗽　坦言已採檢

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

北部醫院染疫醫「感染源」曝光！案812美返台60多歲男

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面