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王浩宇罷免登上國際　新加坡媒體：民進黨桃園市議員被罷免

▲▼王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）

▲王浩宇被罷免消息，登上新加坡媒體。（圖／ETtoday資料照片）

記者林彥臣／綜合報導

16日進行的桃園市議員「王浩宇罷免案」，最終以8.4萬張同意票，通過罷免門檻，相關新聞甚至登上國際，新加坡媒體《聯合早報》以「民進黨桃園市議員王浩宇被罷免」為題，報導相關新聞。

《聯合早報》報導指出，據桃園市選舉委員說明，本次罷免案共設置233個投票所，投票人人數達32萬7758人。罷免門檻為8萬1940票。

報導引用罷免總部資訊，此次投票人數近8萬9000票，投票率近28%。而罷免案最終結果為同意票達8萬4582張，約佔總投票人數92%，超過8萬1940票門檻2642張，另外不同意票7128張，廢票516張，王浩宇確定被罷免。

報導稱，國民黨指出，罷免王浩宇的難度相當高，王浩宇以1萬6000多票當選，但罷免門檻卻是8萬多票，是當選票數5倍以上；這次中壢鄉親自主踴躍投票，突破超高罷免門檻，再次向各界展現了台灣的優質民主，對於明顯不適任的民意代表，人民不會再寬容下去，同時民意也警告執政黨，若持續招降納叛、濫竽充數，低估民意的反撲，選民必將給予當頭棒喝。

民進黨則指出，民進黨勉勵全體從政同志仍應堅守崗位，善盡職責。從地方到中央，不論政務首長或民意代表，都要繼續堅持理念、克盡職守，實踐對人民的承諾，全心全意為台灣打拚。

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