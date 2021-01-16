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曬「性感裸足」年收衝破130萬！肌肉男神照狂吸數千粉　秘密曝光

▲▼ 美國亞利桑那州35歲男子斯特羅姆（Jason Stromm）賣裸足照月入11萬。（圖／翻攝自IG）

▲斯特羅姆賣裸足照月入11萬，換算一整年，12個月收入約有132萬。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州35歲男子斯特羅姆（Jason Stromm）原本仰賴成人視訊聊天的工作賺錢，豈料某日遇上只想要看腳的「足控」客人後，他決定把腳當成重點，如今靠著在網路出售「裸足照」，每個月就能賺到4000美元（約新台幣11.3萬元）。而他也坦言，之所以能夠如此瞭解客戶的心，是因為他也有戀足癖。

每日郵報報導，留著鬍子的斯特羅姆是名滿身肌肉壯漢，原本藉由成人視訊聊天賺取生活費，但某次客戶要求只想看到他的腳底板時，不但稱讚他的腳非常完美，還建議能夠特別開個IG帳號，展示他的性感美腳。

▲▼ 美國亞利桑那州35歲男子斯特羅姆（Jason Stromm）賣裸足照月入11萬。（圖／翻攝自IG）

讓斯特羅姆感到意外的是，新創建「美腳」IG帳號在第一個月就吸引上千名粉絲關注，如今更衝破5000人追蹤；有趣的是，其中99%粉絲都是男性，但現在也有越來越多女粉絲願意花錢欣賞他的腳。

報導指出，斯特羅姆決定在付費制網站開設頻道，提供展示腳部的照片和影片，想要藉此賺取收入，如今加總小費等所有費用，一個月能夠賺到3000美元至4000美元，足以支付生活所需費用，讓他的生活有了徹底改變，不再只能當朝九晚五的上班族。

斯特羅姆坦言，他自己也有戀足癖，深知他的客戶內心想要的東西，希望能繼續把粉絲人數往上衝，賺更多錢，且這份工作也不影響與家人朋友們之間的相處，身邊的人都知道他這份工作的內容，還認為這很滑稽，祝福他能以此謀生。

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