控「辱華」拒買澳洲煤炭！中國賭氣害人民受凍　他笑：買到更貴的

▲中國對澳洲採舉經濟制裁，禁止進口澳洲煤炭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

最近世衛組織（WHO）派遣專家前往中國湖北省武漢調查新冠肺炎（COVID-19）的真相，不過澳洲政府早就於去年向全球呼籲，應主動向中國調查病毒起源，還屢次在香港、新疆議題上與北京當局對立，招致中國對澳洲實施一系列包括禁止進口澳洲煤炭、葡萄酒、大麥與棉花等經濟制裁措施，以做為報復。

不料，受到北極強烈寒流影響，中國今年冬季極為寒冷，國內對煤炭需求量大增、根據《澳洲新聞網》報導，中國名義上是從其他國家購買煤炭，實際上因通路的關係，到最後還是不知不覺買下來自澳洲的煤炭。

報導指出，澳洲煤炭上市公司Whitehaven Coal於14日發表去年12月的季度報告，結果顯示由於中國貿易限制措施，改變海運煤炭貿易的流向，尤其是中國之後以更高的成本購入來自俄羅斯、印尼、南非的煤炭，此舉使該公司用來煉鋼的澳洲冶金煤價格被壓低，因此連帶使該公司在台灣、印度、日本、南韓的冶金煤市場有所增長，可以說「受惠」於中國的經濟制裁措施。

該公司執行長弗林（Paul Flynn）坦言，中國的經濟制裁其實對煤炭銷售影響甚微，依然是同一噸數量、同一批客戶，「從資料上看到，以往販售煤炭給中國的業者，在制裁令生效後反而銷售至以往未開闢的新市場，而中國只能向他們購入煤炭，以求滿足需要。」

▲寒流來襲，中國煤炭需求量大增，圖為限電時的浙江義烏。（圖／CFP）

根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，歷來中國市場佔紐卡斯爾港（Newcastle，主要港口之一）煤炭輸出約20%，原本市場以為在中國實施經濟制裁後，煤炭出口量會大幅下跌，然而去年12月數據卻顯示煤炭總出口量為1490萬噸，僅較前一年下滑3%。

不過想要改變中國經濟制裁政策，也不是毫無轉圜的餘地！根據《雪梨晨鋒報》，中國鋼鐵商向澳洲礦業人士透露，因為生產可樂鐵罐與鋼鐵需要大量煤炭，因此正極力說服政府解禁，不過卻遭到拒絕。

據悉，中國境內正啟動限電措施，就連北京、上海、廣州、深圳等一線大城也深受其害，機關單位被規定氣溫須低於攝氏3度才能開暖氣，甚至有民眾得爬上2、30幾層樓上班，隨著寒流來襲，煤炭價格也不斷被哄抬。

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