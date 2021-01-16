　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

控「辱華」拒買澳洲煤炭！中國賭氣害人民受凍　他笑：買到更貴的

▲▼中國對澳洲採舉經濟制裁，禁止進口澳洲煤炭。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國對澳洲採舉經濟制裁，禁止進口澳洲煤炭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

最近世衛組織（WHO）派遣專家前往中國湖北省武漢調查新冠肺炎（COVID-19）的真相，不過澳洲政府早就於去年向全球呼籲，應主動向中國調查病毒起源，還屢次在香港、新疆議題上與北京當局對立，招致中國對澳洲實施一系列包括禁止進口澳洲煤炭、葡萄酒、大麥與棉花等經濟制裁措施，以做為報復。

不料，受到北極強烈寒流影響，中國今年冬季極為寒冷，國內對煤炭需求量大增、根據《澳洲新聞網》報導，中國名義上是從其他國家購買煤炭，實際上因通路的關係，到最後還是不知不覺買下來自澳洲的煤炭。

報導指出，澳洲煤炭上市公司Whitehaven Coal於14日發表去年12月的季度報告，結果顯示由於中國貿易限制措施，改變海運煤炭貿易的流向，尤其是中國之後以更高的成本購入來自俄羅斯、印尼、南非的煤炭，此舉使該公司用來煉鋼的澳洲冶金煤價格被壓低，因此連帶使該公司在台灣、印度、日本、南韓的冶金煤市場有所增長，可以說「受惠」於中國的經濟制裁措施。

該公司執行長弗林（Paul Flynn）坦言，中國的經濟制裁其實對煤炭銷售影響甚微，依然是同一噸數量、同一批客戶，「從資料上看到，以往販售煤炭給中國的業者，在制裁令生效後反而銷售至以往未開闢的新市場，而中國只能向他們購入煤炭，以求滿足需要。」

▲▼寒流來襲，中國煤炭需求量大增，圖為限電時的浙江義烏。（圖／CFP）

▲寒流來襲，中國煤炭需求量大增，圖為限電時的浙江義烏。（圖／CFP）

根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，歷來中國市場佔紐卡斯爾港（Newcastle，主要港口之一）煤炭輸出約20%，原本市場以為在中國實施經濟制裁後，煤炭出口量會大幅下跌，然而去年12月數據卻顯示煤炭總出口量為1490萬噸，僅較前一年下滑3%。

不過想要改變中國經濟制裁政策，也不是毫無轉圜的餘地！根據《雪梨晨鋒報》，中國鋼鐵商向澳洲礦業人士透露，因為生產可樂鐵罐與鋼鐵需要大量煤炭，因此正極力說服政府解禁，不過卻遭到拒絕。

據悉，中國境內正啟動限電措施，就連北京、上海、廣州、深圳等一線大城也深受其害，機關單位被規定氣溫須低於攝氏3度才能開暖氣，甚至有民眾得爬上2、30幾層樓上班，隨著寒流來襲，煤炭價格也不斷被哄抬。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
罷王通過！「我是中壢人」PO第一篇文　網狂洗板：恭喜
王浩宇罷免案通過　民進黨發聲了
王浩宇被罷免成功　網友灌爆他臉書狂賀
王浩宇慘遭中壢人罷免　中選會：不再補選、遞補
罷王開票結束！8.4萬中壢人投下同意票　超過門檻2642票
昔第一高票跌落神壇！　「3關鍵」成功罷免王浩宇
罷免王浩宇成功！支持者「放鞭炮慶祝」　正妹嗨喊：光榮中壢
王浩宇遭罷免！門檻是「當選5倍」　3大分析曝光
快訊／罷免王浩宇成功！　六都首位遭罷免市議員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曬「性感裸足」年收衝破130萬！肌肉男神照狂吸數千粉　秘密曝光

她被媽逼「一起驗孕」看到結果秒嚇壞！　曝6個月後現況：是男孩

金正恩向拜登下戰帖！北韓恐試射SLBM　外媒分析：他早就不爽拜登

促基本時薪漲到420元！　店家砲轟拜登：會毀了全美餐飲業

控「辱華」拒買澳洲煤炭！中國賭氣害人民受凍　他笑：買到更貴的

美48歲囚犯「毒針伏法」！川普任內第13次死刑處決　創120年紀錄

106歲英國嬤兩度擊敗新冠　長壽秘訣曝：全脂牛奶＋晚上1杯威士忌

英國發現11例「巴西變種病毒」！　科學家證實：可能早就入侵

朴槿惠20年徒刑定讞　韓媒：史上第2次兩前總統都入獄

挪威23人打首劑新冠疫苗亡！　2高危險族群曝光：副作用超嚴重

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

曬「性感裸足」年收衝破130萬！肌肉男神照狂吸數千粉　秘密曝光

她被媽逼「一起驗孕」看到結果秒嚇壞！　曝6個月後現況：是男孩

金正恩向拜登下戰帖！北韓恐試射SLBM　外媒分析：他早就不爽拜登

促基本時薪漲到420元！　店家砲轟拜登：會毀了全美餐飲業

控「辱華」拒買澳洲煤炭！中國賭氣害人民受凍　他笑：買到更貴的

美48歲囚犯「毒針伏法」！川普任內第13次死刑處決　創120年紀錄

106歲英國嬤兩度擊敗新冠　長壽秘訣曝：全脂牛奶＋晚上1杯威士忌

英國發現11例「巴西變種病毒」！　科學家證實：可能早就入侵

朴槿惠20年徒刑定讞　韓媒：史上第2次兩前總統都入獄

挪威23人打首劑新冠疫苗亡！　2高危險族群曝光：副作用超嚴重

通緝犯藏匿綠島工作　海巡執行防疫篩檢揪出歸案

王浩宇遭罷免　綠營人士批國民黨：為挽救民調「全黨打一人」

「罷王成功大快人心」　羅智強：反萊豬之戰的首勝

找回投球品質　吳丞哲微調動作借力量

「祝王浩宇被罷免」預言成真　朱學恒拭淚：你可以去當兵圓夢了

曬「性感裸足」年收衝破130萬！肌肉男神照狂吸數千粉　秘密曝光

劉冠廷誤踩「消防員禁忌」　才報到10分鐘就有人出事

羅志祥重提往日情　Makiyo「之後會好好利用消費他」

她被媽逼「一起驗孕」看到結果秒嚇壞！　曝6個月後現況：是男孩

罷王通過「我是中壢人」第一PO：推薦泰式炒飯　網狂洗板：恭喜

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

半裸妹關籠5年　名模夢全碎

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

中國騰訊前高曾柬埔寨遇害　疑知道機密被滅口

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街

即／荷蘭首相宣布：全內閣今天正式辭職

他鑽車縫自摔　崩潰目睹女伴遭輾斃

全球飆破「200萬人」染疫致死！

曾睡過中國女間諜！他獲委任彈劾川普管理人

從美選看法官、公職人員的脊梁骨

即／川粉暴民「國會殺警案」　37人遭FBI調查

傳川普20日早上離開華府！在空軍一號基地告別

染疫者肺部X光布滿「蛛狀纖維」　醫：比老菸槍還慘

日醫院爆新冠群聚感染　310確診31死

更多熱門

相關新聞

影／澳洲黃金海岸上空驚現UFO！

影／澳洲黃金海岸上空驚現UFO！

澳洲黃金海岸14日再度出現疑似UFO的身影，在傍晚7點的天空上突然冒出橘黃色的「飛行火球」。居民佐伊（Zoe-Ann Bradley）在facebook上分享一段影片，在Worongary地區發現了這個壯觀的景象。

持突擊步槍闖收容所　男：貓在哪裡

持突擊步槍闖收容所　男：貓在哪裡

中國拒買　澳洲人龍蝦吃到怕

中國拒買　澳洲人龍蝦吃到怕

高雄登《紐時》2021最愛景點！他憶：天天想念

高雄登《紐時》2021最愛景點！他憶：天天想念

通緝犯太帥　7千網友嗨爆：來我家躲

通緝犯太帥　7千網友嗨爆：來我家躲

關鍵字：

國際焦點紐澳要聞煤炭澳洲出口限電

讀者迴響

熱門新聞

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

開票結束！8.4萬中壢人投下同意票　超過門檻2642票

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤枉

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

花百萬娶老婆！洞房見大腿刺青綠爆

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面