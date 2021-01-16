美48歲囚犯「毒針伏法」！川普任內第13次死刑處決　創120年紀錄

▲川普任內現已執行第13場死刑，美聯社指出，在過去120年當中，並沒有任何一位總統執行過這麼多場聯邦死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國48歲囚犯希格斯（Dustin Higgs）1996年夥同其他人殺害3名女性被定罪，接受注射毒針伏法，死亡時間為16日凌晨1時23分。在接受死刑之前，他的表現異常冷靜，直言「我是無辜的，我沒有下令殺人」、「告訴我的家人，我愛他們，要堅強下去」。這也是川普政府自去年7月以來執行的第13次死刑。

綜合美聯社、NPR等外媒報導，希格斯1996年1月26日這天晚上，與另外2名男子涉嫌綁架謀殺3名女子，先是駕車把分別為19歲、21歲及23歲的3名被害人載走，送至希格斯在馬里蘭州的公寓喝酒、聽音樂。

▼希格斯是本週在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）監獄接受注射死刑的第3人。

The U.S. government carried out its 13th and final execution under President Donald Trump’s administration Friday night... 由 FOX 5 San Diego 發佈於 2021年1月15日 星期五

只不過，隔日清晨希格斯與其中一名女子發生爭執後，3名女子隨後離開；事後，希格斯等人宣稱要載她們返回華盛頓特區，但最終車輛卻開往野生動物保護區的偏僻處。根據證詞，希格斯把手槍遞給另名男子海恩斯（Willis Haynes），在3名被害人下車後，海恩斯朝3人開槍射殺。

儘管當年扣下扳機的人是被判處終身監禁的海恩斯，但希格斯2000年被判多項罪名成立，包括一級預謀謀殺、3項一級重罪謀殺及3起綁架致死罪，最終被判死刑，在接受注射毒針伏法後，於16日凌晨1時23分死亡。

在接受死刑之前，他的表現異常冷靜，直言「我是無辜的，我沒有下令殺人」、「告訴我的家人，我愛他們，要堅強下去」。而另個安置希格斯家屬的房間中，當希格斯注射毒針直到身軀不再晃動的同時，一名女子嚎啕大哭數分鐘之久。

希格斯辯護律師諾蘭（Shawn Nolan）稱，希格斯不但是好人，同時也是個好爸爸，但卻在死囚區被單獨監禁數十年之久，與不公正的判決鬥爭，政府處決希格斯是獨斷且不公平的決定，且該案其他2名男子均未被判處死刑。

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