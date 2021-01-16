川普離任前「鎖定」美中關係　聯邦政府買中國商品需「最小化」

▲川普距離任不到一個禮拜。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普只剩不到4天的任期，就要離開白宮，但在最後的階段仍然一貫他的「抗中」政策，要求政府機構購買中國商品「降到最低」（minimize），以避免間諜滲透。

根據《路透》報導，國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）在聲明中提到，中國以美國資訊系統為目標，透過網路和其他方式獲取人事紀錄、軍事計畫和其他數據。

他表示，美國必須採取相應行動以保護本國利益，需要調整法規和政策，減少中國針對聯邦政府的間諜活動的風險。儘管歐布萊恩沒有提到確切的例子，但有不具名政府官員指出，主要在防止IT網路被滲透。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



官員指出，「任何在我們網路系統中擁有套件的中國公司，寧成為漏洞，用來維繫中國的『軍民融合戰略』。」軍民融合戰略是指將軍事技術應用至民間，其中通訊技術便是中共關注的重點。因此華為的迅速崛起，才被認為是中共所欽點的方向。

隨著拜登即將於20日上任，川普的動作被解讀為「鎖定」今後美中關係，除了近日取消台美交流限制外，還包括制裁13名中國、香港官員，要讓拜登在未來不得不持續抗中政策。