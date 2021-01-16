影／澳洲黃金海岸驚現UFO！神秘火球劃天際　29秒直擊片曝光

▲當地居民在傍晚時拍到天空有不明飛行物體。（圖／翻攝自Facebook／Zoe-Ann Bradley）

實習記者湯子暘／綜合報導

澳洲黃金海岸14日再度出現疑似UFO身影，在傍晚7點的天空上突然冒出橘黃色「飛行火球」。根據《鏡報》報導，居民佐伊（Zoe-Ann Bradley）在facebook上分享一段影片，在Worongary地區發現了這個壯觀的景象。

許多網友表示，這個火球的真身就是噴射機而已，只是「排氣凝結尾」（Contrail）在太陽的照射下看起來像火焰。也有人認為是太空垃圾墜落地球，進入大氣層後燃燒成火球。

但佐伊表示，「飛機並不會頭朝下飛行，我想這看起來不一樣，我不認為飛機會這麼做。它壯觀且明亮，像個圓形物體不停從四周散發火焰。」

澳洲一直以來都有頻繁目擊UFO的事件，甚至還有「UFO首都」威克利夫威爾（Wycliffe Well），號稱每個月都有UFO經過能夠觀賞。自二戰期間第一次目擊事件以來，威克利夫威爾至今已有數百件目擊事件，當地逐漸發展成「主題公園」，以外星人為觀光噱頭，每年吸引無數愛好研究外星人的遊客到訪。

由 Zoè-Ann Bradley 發佈於 2021年1月14日 星期四

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