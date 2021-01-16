英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

▲英國新冠變種病毒已入侵全球多國。（圖／路透社，下同）

文／中央社芝加哥15日綜合外電報導

英國先前發現一種新型冠狀病毒變種具高度傳染性，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天警告，這種病毒可能在今年3月之前成為在美國流行的主要病毒株。

路透社報導，這株突變病毒稱為B.1.1.7，據信傳染力是美國當前流行病毒的兩倍。目前美國有76人感染這種病毒，分別來自10州。

美國疾管中心在每週疫情報告中指出，美國國內正值病例激增，這種病毒迅速傳播，將加重衛生資源負荷，使得醫療照護體系更加緊繃，民眾需更遵守防疫措施，例如保持社交距離、戴口罩等。

CDC表示，這種具高度傳染力的變種病毒也會使需要接種疫苗的人口比例增加，才能達到群體免疫的保護效果、控制疫情。

衛生官員在報告中寫道：「B.1.1.7變種病毒傳染力增強，說明必須嚴格實施公衛措施，以減少傳染、減輕B.1.1.7潛在影響，爭取普打疫苗的關鍵時間。」

這隻變種病毒包含數種基因變異，使得病毒更易人傳人。

CDC表示，據信這些變異不會造成更嚴重的病症，但傳染率變高，意味著會出現更多病例。

同時，總統當選人拜登今天呼籲全體美國民眾即日起在100天內，於公開場所戴口罩，以防堵疫情擴散；他說，讓戴口罩變成政治議題是件「很蠢」的事。

拜登將於20日就職，他在家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）說明未來加速疫苗施打計畫時表示，「（戴口罩）是愛國行為，我們要求大家（這麼做），我們正與病毒奮戰」。

美國國會大廈上週遭總統川普的支持者硬闖，有共和黨籍國會議員在封閉空間避難時也不戴口罩；數名聯邦眾議員之後接受採檢，結果呈陽性反應。

拜登批評這些拒戴口罩的共和黨籍國會議員說：「他們到底有什麼毛病啊？做個成年人吧。」

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