半裸妹「關籠5年」眼神渙散…主使者竟是家人！　名模夢全碎

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▲被關進籠中的苾眼神看起來有些渙散。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓29歲女子碧苾（Bebe）夢想成為一名模特兒，但在2014年患有抑鬱症且出現幻覺，在被送進醫院接受治療後，時隔一年病情好轉出院。豈料2015年因父親生病，家中無力負擔她的醫藥費，導致病情發作，隨後就被關在家中的巨型鐵籠內，只用麻布袋遮掩原本有望成為模特兒的曼妙身軀，長達5年之久。

綜合每日郵報、紐約郵報報導，碧苾先前與家人同住，在當地一間商店工作，但在她心中始終懷著成為一名專業模特兒的夢想。只不過到了2014年，她被診斷患有「精神症憂鬱」（Psychotic depression），開始出現幻覺，最終入院接受治療；在熬過一年之後，她的病情逐漸好轉，醫師也抱持樂觀態度，允許她能夠返家。

沒想到，2015年碧苾父親也生重病，家中再也無法負擔她的龐大醫藥費，病情急轉直下，再度出現幻覺，且行為有時變得非常暴力，會拿東西扔鄰居，甚至曾經亂跑失蹤一週。家屬為了保護她的安全，決定把她關進鐵籠，迄今長達5年之久。

The family dresses her in rags because she has destroyed so many of her clothes. 由 New York Post 發佈於 2021年1月15日 星期五

依據家屬說法，碧苾會把身上穿的衣服咬爛，拿她沒辦法，最後才讓她穿上麻袋，每餐都是裝好送進籠子給她。

家族友人布洛斯（Glyzel Bullos）表示，目前正在籌措資金讓碧苾能回到醫院接受治療，但私人精神病院的費用相當高昂，盼能遇上好心人出手，「幫我們把碧苾找回來。」

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