巴西新冠「4天死4千人↑」！醫院氧氣供應耗盡　氧氣罐黑市熱銷

▲巴西確診人數飆升，許多地方醫院已經不堪負荷，呼吸機缺乏氧氣供應。甚至有些確診病人被要求在家中進行隔離治療，親屬只好自行到黑市上購買氧氣瓶。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

巴西連續四天死亡人數超過千人，每日確診人數逼近7萬人。此外，許多醫院由於收容患者人數過多，備用氧氣耗盡，許多重症患者被迫強制脫離呼吸機治療，而氧氣罐則成為黑市「熱銷商品」。

根據衛生部指出，一些醫院連重症監護病房的氧氣供應也負擔不起，緊急轉介患者到國內其他州醫院，患者之間還必須「共享氧氣」，每10分鐘輪流一次。許多絕望的家屬在醫院外抗議，親人因為醫院氧氣耗盡，被強制拔離呼吸機。

根據《路透社》報導，巴西空軍自聖保羅州抽調9300公斤的氧氣，在15日緊急派送往氧氣短缺的醫院。當晚多地爆發對總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的抗議，社交媒體上充斥著「窒息巴西」的聲援標籤。世衛專家瑞安（Mike Ryan）警告，「在這種情況下，整個系統將開始崩潰。」

▲總統波索納洛因為疫情防控不力，引起國內大規模批評聲浪。抗議民眾在大樓上投影出標語，表達自己的訴求。（圖／路透）



瑪瑙斯（Manaus）是其中一個氧氣嚴重缺乏的城市，情況曾一度緊急到，當地官員計畫要讓61名早產嬰兒「空運出城」，當地醫院ICU使用率早在兩周前就達到100％，而醫護人員手套及防護裝備也面臨短缺。

波索納洛15日表示，將在下周初開始新冠疫苗接種計畫，一架從印度出發、載著疫苗的專機將在兩三天內出發。但根據知情人士透露，這架載著200萬劑疫苗的飛機可能將延誤，印度正因應自己的接種計畫，而決定是否要放寬疫苗出口。

波索納洛仍大力反對封城來阻止疫情在國內迅速擴散，認為政府在瑪瑙斯「已經做了一切可以做的事」。截至目前為止，巴西已累計逾839萬人確診，死亡人數攀升到20萬8133人，是繼美國與印度之後，疫情全球第三嚴重的國家。

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