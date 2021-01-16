　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西新冠「4天死4千人↑」！醫院氧氣供應耗盡　氧氣罐黑市熱銷

▲▼巴西確診人數飆升，許多地方醫院已經不堪負荷。確診病人被要求在家中進行隔離治療，親屬只好自行到黑市上購買氧氣瓶。（圖／路透）

▲巴西確診人數飆升，許多地方醫院已經不堪負荷，呼吸機缺乏氧氣供應。甚至有些確診病人被要求在家中進行隔離治療，親屬只好自行到黑市上購買氧氣瓶。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

巴西連續四天死亡人數超過千人，每日確診人數逼近7萬人。此外，許多醫院由於收容患者人數過多，備用氧氣耗盡，許多重症患者被迫強制脫離呼吸機治療，而氧氣罐則成為黑市「熱銷商品」。

根據衛生部指出，一些醫院連重症監護病房的氧氣供應也負擔不起，緊急轉介患者到國內其他州醫院，患者之間還必須「共享氧氣」，每10分鐘輪流一次。許多絕望的家屬在醫院外抗議，親人因為醫院氧氣耗盡，被強制拔離呼吸機。

根據《路透社》報導，巴西空軍自聖保羅州抽調9300公斤的氧氣，在15日緊急派送往氧氣短缺的醫院。當晚多地爆發對總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的抗議，社交媒體上充斥著「窒息巴西」的聲援標籤。世衛專家瑞安（Mike Ryan）警告，「在這種情況下，整個系統將開始崩潰。」

▲▼巴西總統波索納洛因為疫情防控不力，引起國內大規模批評聲浪。抗議民眾在大樓上投影出標語，表達自己的訴求。（圖／路透）

▲總統波索納洛因為疫情防控不力，引起國內大規模批評聲浪。抗議民眾在大樓上投影出標語，表達自己的訴求。（圖／路透）

瑪瑙斯（Manaus）是其中一個氧氣嚴重缺乏的城市，情況曾一度緊急到，當地官員計畫要讓61名早產嬰兒「空運出城」，當地醫院ICU使用率早在兩周前就達到100％，而醫護人員手套及防護裝備也面臨短缺。

波索納洛15日表示，將在下周初開始新冠疫苗接種計畫，一架從印度出發、載著疫苗的專機將在兩三天內出發。但根據知情人士透露，這架載著200萬劑疫苗的飛機可能將延誤，印度正因應自己的接種計畫，而決定是否要放寬疫苗出口。

波索納洛仍大力反對封城來阻止疫情在國內迅速擴散，認為政府在瑪瑙斯「已經做了一切可以做的事」。截至目前為止，巴西已累計逾839萬人確診，死亡人數攀升到20萬8133人，是繼美國與印度之後，疫情全球第三嚴重的國家。

►美國務卿打臉中國！曝3大指控：武漢病毒所研究員2019秋天就染疫
►紐時驚爆：東京奧運可能被迫取消！日疫情嚴峻　傳無法確保能辦
►英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
老師帶自己小孩吃麥當勞　家長撞見向學校檢舉「不得體」
陳學聖投完票宣傳「罷王」　恐遭罰500萬
可能不會有iPhone13？　蘋果新機今年爆有3大變革
輪胎大王遺產稅30億！彰化大村鄉民每人領到2000元紅包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挪威23人打首劑新冠疫苗亡！　2高危險族群曝光：副作用超嚴重

影／澳洲黃金海岸驚現UFO！神秘火球劃天際　29秒直擊片曝光

俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街！輕咬手指擺拍　高調PO網狂炫

美衛生部長阿札爾請辭　飆罵國會暴動！嗆川普言行玷汙政府

韓國青年情緒崩潰快瘋了！失業＋疫情重創經濟...砸車毀雕像洩憤

亞馬遜遭列入「2020惡市場名單」　反批：是川普惡意打壓！

巴西新冠「4天死4千人↑」！醫院氧氣供應耗盡　氧氣罐黑市熱銷

紐時驚爆：東京奧運可能被迫取消！日疫情嚴峻　傳無法確保能辦

交惡數月！艾爾段、馬克宏互相致函　趁拜登就任前「修補土法關係」

英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

挪威23人打首劑新冠疫苗亡！　2高危險族群曝光：副作用超嚴重

影／澳洲黃金海岸驚現UFO！神秘火球劃天際　29秒直擊片曝光

俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街！輕咬手指擺拍　高調PO網狂炫

美衛生部長阿札爾請辭　飆罵國會暴動！嗆川普言行玷汙政府

韓國青年情緒崩潰快瘋了！失業＋疫情重創經濟...砸車毀雕像洩憤

亞馬遜遭列入「2020惡市場名單」　反批：是川普惡意打壓！

巴西新冠「4天死4千人↑」！醫院氧氣供應耗盡　氧氣罐黑市熱銷

紐時驚爆：東京奧運可能被迫取消！日疫情嚴峻　傳無法確保能辦

交惡數月！艾爾段、馬克宏互相致函　趁拜登就任前「修補土法關係」

英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

東京房價逆漲！不怕疫情＋奧運雙擊　這兩國人「幫忙」買不少

遇警攔檢未停挨罰1萬+扣照　騎士辯：認不出新制服...法官撤罰

扁媽睡夢中辭世　陳致中PO文哀悼：願阿嬤開心化作千風

曾文鼎多休養一週　相隔將近1年上演本季首秀

帶小孩吃麥當勞！幼兒園老師遭家長控「不得體」：你是公眾人物

眼前一片蔚藍！九份山城忘憂民宿　泡澡放空享受與世隔絕幸福感　

挪威23人打首劑新冠疫苗亡！　2高危險族群曝光：副作用超嚴重

單季42盜還不夠　陳晨威直指生涯百盜

22個省市台協籲台商留大陸過年　建議拜年改透過微信、電話

美國國務院官員會面蕭美琴　台灣黑熊合體湊熱鬧

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

半裸妹關籠5年　名模夢全碎

中國騰訊前高曾柬埔寨遇害　疑知道機密被滅口

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

即／荷蘭首相宣布：全內閣今天正式辭職

全球飆破「200萬人」染疫致死！

他鑽車縫自摔　崩潰目睹女伴遭輾斃

從美選看法官、公職人員的脊梁骨

曾睡過中國女間諜！他獲委任彈劾川普管理人

即／川粉暴民「國會殺警案」　37人遭FBI調查

傳川普20日早上離開華府！在空軍一號基地告別

染疫者肺部X光布滿「蛛狀纖維」　醫：比老菸槍還慘

日醫院爆新冠群聚感染　310確診31死

蓬佩奧打臉中國：武漢病毒所人員2019秋天染疫

更多熱門

相關新聞

詹家姊妹抵墨爾本首次檢測陰性

詹家姊妹抵墨爾本首次檢測陰性

2021年澳網即將在2月8日登場，我國包括久未出征的詹詠然、詹皓晴、盧彥勳14日都從台灣出發，要再從新加坡飛進墨爾本，詹詠然16日在臉書粉專發文，「我們已經做了我們第一次的採檢，檢測結果是陰性。」

亂喊「戰時狀態」　新華社：增加恐慌

亂喊「戰時狀態」　新華社：增加恐慌

暴增7例境外　指揮中心最新說明

暴增7例境外　指揮中心最新說明

紐時：東京奧運可能被迫取消

紐時：東京奧運可能被迫取消

英變種病毒可能在美流行　時間點曝光

英變種病毒可能在美流行　時間點曝光

關鍵字：

巴西波索納洛新冠肺炎氧氣罐醫院疫情

讀者迴響

熱門新聞

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

花百萬娶老婆！洞房見大腿刺青綠爆

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

趙少康預言2024總統當選人　沈玉琳：台灣沒救了

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面