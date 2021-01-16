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亞馬遜遭列入「2020惡市場名單」　反批：是川普惡意打壓！

▲▼ 亞馬遜,Amazon。（圖／路透）

▲國際電商Amazon被列入「2020惡市場名單」。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）於14日發布「2020惡市場名單（Notorious Markets List）」。其中台灣電影天堂網站和中國百度、淘寶、拼多多和蝦皮同樣都被列入當中，而電商龍頭亞馬遜（Amazon）海外數個據點也被列入，為此亞馬遜反諷「這是川普惡意打壓。」

根據《CNBC》報導，該名單有助於了解哪些公司侵犯智慧財產權和盜版行為。報告指出，亞馬遜在英國、德國、西班牙、法國和義大利的網站皆收到投訴，認為亞馬遜下架假貨的流程太慢，而且並沒有徹查第3方賣家，甚至沒有向消費者表明誰是賣家等問題。

對此，亞馬遜對該報告提出異議認為，公司對廣泛打擊假貨和工具有所成效。而亞馬遜發言人在聲明中提到，這份報告是「川普針對亞馬遜個人仇恨的延續，無非是在任期最後幾天的舉動。」同時也表示，比起其他店面，亞馬遜在打擊假貨方面已經做得更多了。

而所謂的個人仇恨是指，川普認為亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的《華盛頓郵報》不斷報導川普政府的負面新聞；而川普在執政4年當中，也不斷批評亞馬遜和貝佐斯。據了解，2018年美國服裝和球類協會就建議將一些亞馬遜網站列入名單當中；隔年亞馬遜就被首次列入。

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