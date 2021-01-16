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日媒曝光「暖男生日排行榜」　31日生的人排第4：犧牲奉獻性格

▲▼盤點讓男生心動的「6句話」。（圖／Unsplash）

▲這4個日期出生的人超高比率是暖男、暖女。（圖／免費圖庫Unsplash）

實習記者陳妙津／綜合報導

個性溫柔的人能讓周遭氛圍更和諧，也會受到許多人喜愛。日本網站「lamire」近日公布一項排行榜，在這4個日期生日的人最容易出現個性溫柔的暖男、暖女。

第四名 生日31日
31日出生的人擁有性格瀟灑豁達，你雖然敏感但願意包容別人，不會強加太多期望在他人身上，並氣量寬宏，看到有困難的人也會伸出援手，有著自我犧牲奉獻的性格。

▲男生撩妹的3個真相：可能只是無聊。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲31日出生的人遇到他人有難會毫不猶豫伸出援手。（圖／翻攝unsplash、pexels）

第三名 生日22日
22日出生的人的溫柔如博愛主義一樣廣泛。你能夠看透他人本質，了解陰暗面，但卻不會因此直接否定，還會顧慮到對方的想法，這些不自覺的舉動也讓你在人際關係中擁有超高人氣。

第二名 生日4日
4日出生的人直率、很有愛心，無論對誰都溫柔以待，就算是不擅長面對的對象，也會試著理解對方。努力就是你溫柔的原動力，但替人著想的你有時也會感到疲憊，建議記得適時讓自己好好放鬆一下。

第一名 生日13日
13日出生的人本身就相當溫柔。你有時可能會表露出嚴厲的一面，但其實是為了他人著想，認真考慮對方處境後，才做出的適當行動與發言，而非表面功夫的溫柔。抱持著可能會被對方討厭也要為人好的想法，是獨屬於你的溫柔。

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