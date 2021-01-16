　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國青年情緒崩潰快瘋了！失業＋疫情重創經濟...砸車毀雕像洩憤

▲▼受新冠疫情影響，南韓青年面臨最嚴峻的求職寒冬。（圖／路透社）

▲受新冠疫情影響，南韓青年面臨最嚴峻的求職寒冬。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情至今將屆滿一年，觀光業、住宿業、餐飲業等為配合防疫政策而慘遭重創，迎來繼1997年IMF金融危機後的蕭條景象，去年12月就業人數減少62萬8千名，失業人數更是飆破110萬，其中2、30多歲青年世代在面臨史無前例的就業困難，心情也因壓力影響變得更加浮躁，衍生出許多社會亂象。

根據《韓聯社》報導，7日下午釜山市機張郡一間教堂的聖母瑪麗亞雕像，遭到20多歲的求職青年氣憤地以長寬各20公分的石塊砸毀，事後該青年接受調查時坦承，大學畢業後求職困難，在面臨生活壓力下，才選擇以砸毀教堂雕像的方式減壓。

去年11月底，也有一名27歲的求職青年趁夜深人靜之時，持尖銳物體刮毀停在首爾市西大門區某巷弄內的5輛車，後來他向警方坦言，證照考試受疫情影響不斷延後，求職變得更加困難，才會不知如何消解壓力。

▲▼觀光客銳減、內需市場受創，首爾明洞街頭冷清，出現大量倒店潮。（圖／達志影像）

▲觀光客銳減、內需市場受創，首爾明洞街頭冷清，出現大量倒店潮。（圖／達志影像）

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓統計廳13日發佈一份調查報告，去年12月全國就業人數為2652萬6千人，與1年前（2690萬4千人）相比減少62萬8千人，總失業人數高達11萬8千人，較1年前增長4萬5千人，此份數據足以說明南韓近年受疫情影響，失去大量工作機會。

南韓在迎來史無前例的求職淡季，以2、30多歲青年為主的求職民眾內心壓力極大，大部分轉化為無力感、甚至罹患憂鬱症。專家擔憂，相關精神與心理疾病若無法適時消解與治療，恐怕演變成社會上的暴力現象。

新冠肺炎去年3月在南韓爆發第1波大流行時，停止徵才的企業行號大幅增加，當時求職就業情報平台「JobKorea」向2980名求職者展開調查，發現求職壓力大者高達89.3%，其中在面臨壓力時會疲倦與無力（69.4%）、憂鬱症狀（58.2%）。

首爾大學心理學教授郭錦珠（곽금주）表示，「青年的憂鬱症與相對剝奪感雖仍持續累積，但因社交距離等防疫政策影響，就連與朋友見面紓解壓力都變得相當困難，才會造成憤怒情緒無法獲得適時調節，情況愈演愈烈。」

►南韓新冠再增580人確診！政府稱「疫情趨緩」：解除健身房停業禁令

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
老師帶自己小孩吃麥當勞　家長撞見向學校檢舉「不得體」
陳學聖投完票宣傳「罷王」　恐遭罰500萬
可能不會有iPhone13？　蘋果新機今年爆有3大變革
輪胎大王遺產稅30億！彰化大村鄉民每人領到2000元紅包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挪威23人打首劑新冠疫苗亡！　2高危險族群曝光：副作用超嚴重

影／澳洲黃金海岸驚現UFO！神秘火球劃天際　29秒直擊片曝光

俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街！輕咬手指擺拍　高調PO網狂炫

美衛生部長阿札爾請辭　飆罵國會暴動！嗆川普言行玷汙政府

韓國青年情緒崩潰快瘋了！失業＋疫情重創經濟...砸車毀雕像洩憤

亞馬遜遭列入「2020惡市場名單」　反批：是川普惡意打壓！

巴西新冠「4天死4千人↑」！醫院氧氣供應耗盡　氧氣罐黑市熱銷

紐時驚爆：東京奧運可能被迫取消！日疫情嚴峻　傳無法確保能辦

交惡數月！艾爾段、馬克宏互相致函　趁拜登就任前「修補土法關係」

英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

挪威23人打首劑新冠疫苗亡！　2高危險族群曝光：副作用超嚴重

影／澳洲黃金海岸驚現UFO！神秘火球劃天際　29秒直擊片曝光

俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街！輕咬手指擺拍　高調PO網狂炫

美衛生部長阿札爾請辭　飆罵國會暴動！嗆川普言行玷汙政府

韓國青年情緒崩潰快瘋了！失業＋疫情重創經濟...砸車毀雕像洩憤

亞馬遜遭列入「2020惡市場名單」　反批：是川普惡意打壓！

巴西新冠「4天死4千人↑」！醫院氧氣供應耗盡　氧氣罐黑市熱銷

紐時驚爆：東京奧運可能被迫取消！日疫情嚴峻　傳無法確保能辦

交惡數月！艾爾段、馬克宏互相致函　趁拜登就任前「修補土法關係」

英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

東京房價逆漲！不怕疫情＋奧運雙擊　這兩國人「幫忙」買不少

遇警攔檢未停挨罰1萬+扣照　騎士辯：認不出新制服...法官撤罰

扁媽睡夢中辭世　陳致中PO文哀悼：願阿嬤開心化作千風

曾文鼎多休養一週　相隔將近1年上演本季首秀

帶小孩吃麥當勞！幼兒園老師遭家長控「不得體」：你是公眾人物

眼前一片蔚藍！九份山城忘憂民宿　泡澡放空享受與世隔絕幸福感　

挪威23人打首劑新冠疫苗亡！　2高危險族群曝光：副作用超嚴重

單季42盜還不夠　陳晨威直指生涯百盜

22個省市台協籲台商留大陸過年　建議拜年改透過微信、電話

美國國務院官員會面蕭美琴　台灣黑熊合體湊熱鬧

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

國際熱門新聞

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

半裸妹關籠5年　名模夢全碎

中國騰訊前高曾柬埔寨遇害　疑知道機密被滅口

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

即／荷蘭首相宣布：全內閣今天正式辭職

全球飆破「200萬人」染疫致死！

他鑽車縫自摔　崩潰目睹女伴遭輾斃

從美選看法官、公職人員的脊梁骨

曾睡過中國女間諜！他獲委任彈劾川普管理人

即／川粉暴民「國會殺警案」　37人遭FBI調查

傳川普20日早上離開華府！在空軍一號基地告別

染疫者肺部X光布滿「蛛狀纖維」　醫：比老菸槍還慘

日醫院爆新冠群聚感染　310確診31死

蓬佩奧打臉中國：武漢病毒所人員2019秋天染疫

更多熱門

相關新聞

北京境管加碼　推「14+7+7」隔離

北京境管加碼　推「14+7+7」隔離

在本土新冠疫情持續復發，並有蔓延的情勢下，中國大陸加碼對入境人員的隔離時間要求。北京、遼寧大連分別在16、15日宣布，於各省市原有「14+7」基礎上，進一步施行「14+7+7」，總計28天的隔離醫學觀察和健康監測，好「外防輸入、內防反彈。」

1人1戶檢疫新制上路首日「3人違規者」

1人1戶檢疫新制上路首日「3人違規者」

境外移入+7！分別從這5國入境

境外移入+7！分別從這5國入境

詹家姊妹抵墨爾本首次檢測陰性

詹家姊妹抵墨爾本首次檢測陰性

亂喊「戰時狀態」　新華社：增加恐慌

亂喊「戰時狀態」　新華社：增加恐慌

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎火病鬱火病憂鬱症求職困難

讀者迴響

熱門新聞

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

花百萬娶老婆！洞房見大腿刺青綠爆

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

趙少康預言2024總統當選人　沈玉琳：台灣沒救了

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面