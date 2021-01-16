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曾睡過中國女間諜！民主黨眾議員任彈劾川普管理人　他怒：美國完了

▲▼美民主黨眾議員史渥威爾進入川普彈劾管理人名單。（圖／達志影像／美聯社）

▲美民主黨眾議員史渥威爾進入川普彈劾管理人名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國現任總統川普涉嫌煽動支持者闖入國會大廈，13日遭到眾議院以232票贊成、197票反對、4票棄權表決通過彈劾，該案送交參議院表決。出身自民主黨的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）公佈9名彈劾管理人的委任名單，其中包含同樣來自民主黨的加州眾議員史渥威爾（Eric Swalwell），然而其不久前遭媒體爆料落入中國女間諜方芳（Fang Fang）美人計的陷阱，因此遭共和黨質疑彈劾團隊是否早已佈滿中國眼線。

根據美媒《Axios》先前報導，來自中國的女間諜方芳鎖定美國各地有潛力登上全國舞台的政治人物，與之建立廣泛聯繫，且還透過選舉募款等方式與至少2名以上的中西部市長談戀愛、發生性行為，以便快速打入美國政治圈獲得情報，其中主要的目標是史渥威爾。

▲▼中國女間諜方芳曾藉由與多名美國政治人物發生性關係而獲取情報。（圖／翻攝自臉書）

▲中國女間諜方芳曾藉由與多名美國政治人物發生性關係而獲取情報。（圖／翻攝自臉書）

媒體踢爆，方芳搭上史渥威爾後，兩人關係異常密切，甚至還能在對方辦公室安插實習生做為眼線，直到2015年聯邦調查局（FBI）發現其蒐集政壇情資的行為確實有異狀後，才被迫與史渥威爾斷絕聯絡。網路上也流傳多張方芳與史渥威爾、以及多名美國官員的合照。

其實史渥威爾極度憎惡川普，不僅在國會大廈事件後將川普與蓋達組織首領賓拉登相提並論，還在推特上發文，稱反對投票認證總統當選人拜登的11名共和黨參議員是「民主的敵人」。

▲▼網上流傳史渥威爾與方芳的多張合照。（圖／翻攝自推特）

▲▼網上流傳史渥威爾與方芳的多張合照。（圖／翻攝自推特）

▲▼網上流傳史渥威爾與方芳的多張合照。（圖／翻攝自推特）

共和黨人士在史渥威爾的醜聞遭到揭發後，曾於上屆國會會期內要求其退出眾議院情報委員會，在彈劾管理人名單出爐後，更直接反對史渥威爾擔任該職，認為美國國家安全早被中國滲透。

喬治亞州聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）表示，新冠肺炎造成美國38萬人死亡，曾與中國間諜維持性關係的史渥威爾卻獲委任彈劾管理人，懷疑民主黨早已倒向中國。紐約州聯邦眾議員斯蒂法尼克（Elise Stefanik）質疑，史渥威爾早被中共收買。

曾出席《福斯新聞》節目的政治評論員斯坦恩（Mark Steyn）則推斷，史渥威爾是中共中央政治局安插在彈劾管理人名單內的人選。

►「中國女間諜」又衝上熱搜！型男議員發文護拜登「被傳中美人計」

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