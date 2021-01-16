德大選前哨戰！基民黨將選出「梅克爾接班人」　結果難料

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林15日專電

德國執政的基督教民主黨（CDU）16日將在黨代表大會選舉新主席，勝出者有機會在秋天大選角逐總理寶座，成為梅克爾（Angela Merkel）的接班人。

梅克爾2000年起擔任基民黨黨主席，此後領導這個中間偏右的大黨贏得4次大選，直到2018年才因地方選舉失利被迫下台，由心儀的克蘭普卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）接任。不過，克蘭普卡倫鮑爾在黨內的權威備受質疑，去年2月只好放棄黨魁一職，梅克爾接班人的問題又再度浮上檯面。

16日的基民黨黨代表大會共有3人角逐黨主席。首先是全國人口最多的北萊因─西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）邦總理拉謝特（Armin Laschet），他擅長整合立場不同的人，擁有豐富的執政經驗，代表自由派路線。

其次是黨內保守派和商界力挺的麥茲（Friedrich Merz），2年前在黨主席選舉以些微票數敗給克蘭普卡倫鮑爾，這是他東山再起的最後機會。

最後是國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen），他不像前兩人有黨內大老力挺，但改革色彩特別受到年輕和女性黨員的歡迎，被視為是黑馬。

基民黨與姐妺黨基督教社會黨（CSU）組成的基民／基社聯盟（CDU/CSU）是德國第一大黨，民意支持度長期維持在35%以上，因此這次基民黨黨代表大會可說是今年9月國會大選的前哨戰，將決定誰能接下梅克爾的棒子。不過，受疫情影響，黨代表大會改在線上舉行，1001位黨代表在家中透過電腦投票，結果難以預料。