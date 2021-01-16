　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼強震增至67死！狂搖7秒屋垮多人受困　全球同日3起大地震強襲

▲▼印尼蘇拉威西島發生規模6的強震，災情慘重的馬武柔市建築物直接遭震垮，仍有許多居民受困於廢墟之下。（圖／路透）

▲印尼蘇拉威西島發生強震，災情慘重的馬武柔市建築物直接被震垮，仍有許多居民受困於廢墟之下。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

印尼蘇拉威西島（Sulawesi island）15日凌晨發生規模6.2的強震，截至目前已累計超過67人死亡，深度僅10公里，超過15000名當地居民被迫撤離家鄉。此外，在瓜地馬拉和俄羅斯都傳出接近規模6的地震，所幸震央皆位於外海，尚未傳出有任何人員傷亡的消息。

根據《半島電視台》報導，印尼強震的震央位於蘇拉威西島馬杰內市（Majene）東北方約6公里。震央附近馬武柔市（Mamuju）的一間醫院遭強震摧毀成廢墟，仍有十幾名病患與醫護人員受困於瓦礫堆下。

災難應變中心表示，蘇拉威西政府在當地的辦公室受到嚴重損毀，電力設備也一併停擺，至少300間房屋被毀，且因為通往災區的道路橋樑被震斷，讓救援工作的進度遲緩，目前已分別在馬杰內市設置10處疏散中心，馬武柔市也有5處。

▲▼救難人員仍不放棄希望，在瓦礫堆底下尋找倖存者。（圖／路透）

▲救難人員仍不放棄希望，在瓦礫堆底下尋找倖存者。（圖／路透）

地震發生後，數千名驚恐的居民逃出家門，以躲避地震可能引起的海嘯襲來，所幸最後只有7秒左右的劇烈搖晃。專家警告，「隨後而來的餘震也有可能引發海嘯。別真的等到海嘯發生，海嘯可以在很短的時間內襲來。」

另一方面，在瓜地馬拉中部的錢佩里科鎮（Champerico）外海傳出規模5.9的淺源地震，但震央位於太平洋岸外海，只造成輕微的搖晃。而在俄羅斯的韃靼海峽（Tatar Strait）也發生規模6.4的地震，深度為585公里。三起接近規模6的地震恰好都在15日這天發生。

►印尼6.2強震增至34死！醫院被「夷為平地」　醫護病患遭埋瓦礫堆
►他「鑽車縫」下秒自摔！目睹女伴慘遭公車輾斃　崩潰抱頭哀號
►冒死挑戰「火車衝浪」慘被輾爆雙腿　男童倒臥-5°C雪地全是血

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉
杜汶澤酸周杰倫「肥宅車神」！16年前合作《頭文字D》冷回2人
女星零下4度「海邊脫衣拍照」　冷到臉歪突冒1反應超敬業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日媒曝光「暖男生日排行榜」　31日生的人排第4：犧牲奉獻性格

杜特蒂：總統不是給「女人」當的！　親自勸告女兒2022別參選

日醫院爆院內群聚感染！病患＋職員「310人確診、31人死亡」

日醫院爆「新冠群聚感染」　職員病患310確診31死！暫停門診急診

印尼強震增至67死！狂搖7秒屋垮多人受困　全球同日3起大地震強襲

南韓新冠再增580人確診！政府稱「疫情趨緩」：解除健身房停業禁令

他「鑽車縫」下秒自摔！目睹女伴慘遭公車輾斃　崩潰抱頭哀號

冒死挑戰「火車衝浪」慘被輾爆雙腿　男童倒臥-5°C雪地全是血

德大選前哨戰！基民黨將選出「梅克爾接班人」　結果難料

全球飆破「200萬人」染疫亡！　美國、巴西死亡病例最多

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

日媒曝光「暖男生日排行榜」　31日生的人排第4：犧牲奉獻性格

杜特蒂：總統不是給「女人」當的！　親自勸告女兒2022別參選

日醫院爆院內群聚感染！病患＋職員「310人確診、31人死亡」

日醫院爆「新冠群聚感染」　職員病患310確診31死！暫停門診急診

印尼強震增至67死！狂搖7秒屋垮多人受困　全球同日3起大地震強襲

南韓新冠再增580人確診！政府稱「疫情趨緩」：解除健身房停業禁令

他「鑽車縫」下秒自摔！目睹女伴慘遭公車輾斃　崩潰抱頭哀號

冒死挑戰「火車衝浪」慘被輾爆雙腿　男童倒臥-5°C雪地全是血

德大選前哨戰！基民黨將選出「梅克爾接班人」　結果難料

全球飆破「200萬人」染疫亡！　美國、巴西死亡病例最多

847萬人想換頭路　導火線：不滿待遇、無升遷、沒前景

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

日媒曝光「暖男生日排行榜」　31日生的人排第4：犧牲奉獻性格

杜特蒂：總統不是給「女人」當的！　親自勸告女兒2022別參選

後疫情觀光業生存戰座談　李易騰：「精緻化」是關鍵！

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

自爆AIT關切台灣5G發展親自拜訪　游錫堃致歉：講太簡化引起誤會

多媒體資訊系統有瑕疵　福斯歐洲召回5.6萬輛八代目Golf

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

中國騰訊前高曾柬埔寨遇害　疑知道機密被滅口

即／荷蘭首相宣布：全內閣今天正式辭職

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

全球飆破「200萬人」染疫致死！

即／川粉暴民「國會殺警案」　37人遭FBI調查

從美選看法官、公職人員的脊梁骨

傳川普20日早上離開華府！在空軍一號基地告別

染疫者肺部X光布滿「蛛狀纖維」　醫：比老菸槍還慘

他鑽車縫自摔　崩潰目睹女伴遭輾斃

反擊港府大規模逮捕泛民派55人　美再制裁6名中港官員

瓜地馬拉6.1級強震侵襲！中南部多城有感

自來水出包！居民把爛市長綁樹示眾

晴朗天突然變陰　閃電劈在男眼前

更多熱門

相關新聞

挑戰火車衝浪雙腿沒了　倒臥血泊雪地

挑戰火車衝浪雙腿沒了　倒臥血泊雪地

俄羅斯聖彼得堡11歲男童阿克塞諾夫冒死挑戰「火車衝浪」（train surfing），爬上正在移動的火車車頂，豈料他突然摔落鐵軌，緊接著雙腿被列車輾斷，當場爆血，一旁友人們見狀隨即開溜，獨留他一人躺在零下攝氏5度的雪地近1小時，直到一名火車司機發現才獲救。

瓜地馬拉6.1級強震侵襲！中南部多城有感

瓜地馬拉6.1級強震侵襲！中南部多城有感

送披薩竟是「牠」應門　外送員嚇傻

送披薩竟是「牠」應門　外送員嚇傻

印尼移工零付費政策延至7／15實施　勞動部：台印將簽MOU　

印尼移工零付費政策延至7／15實施　勞動部：台印將簽MOU　

移民大車隊北漂　遭防疫措施狠擋

移民大車隊北漂　遭防疫措施狠擋

關鍵字：

印尼蘇拉威西島地震俄羅斯瓜地馬拉強震

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面