印尼強震增至67死！狂搖7秒屋垮多人受困　全球同日3起大地震強襲

▲印尼蘇拉威西島發生強震，災情慘重的馬武柔市建築物直接被震垮，仍有許多居民受困於廢墟之下。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

印尼蘇拉威西島（Sulawesi island）15日凌晨發生規模6.2的強震，截至目前已累計超過67人死亡，深度僅10公里，超過15000名當地居民被迫撤離家鄉。此外，在瓜地馬拉和俄羅斯都傳出接近規模6的地震，所幸震央皆位於外海，尚未傳出有任何人員傷亡的消息。

根據《半島電視台》報導，印尼強震的震央位於蘇拉威西島馬杰內市（Majene）東北方約6公里。震央附近馬武柔市（Mamuju）的一間醫院遭強震摧毀成廢墟，仍有十幾名病患與醫護人員受困於瓦礫堆下。

災難應變中心表示，蘇拉威西政府在當地的辦公室受到嚴重損毀，電力設備也一併停擺，至少300間房屋被毀，且因為通往災區的道路橋樑被震斷，讓救援工作的進度遲緩，目前已分別在馬杰內市設置10處疏散中心，馬武柔市也有5處。

▲救難人員仍不放棄希望，在瓦礫堆底下尋找倖存者。（圖／路透）



地震發生後，數千名驚恐的居民逃出家門，以躲避地震可能引起的海嘯襲來，所幸最後只有7秒左右的劇烈搖晃。專家警告，「隨後而來的餘震也有可能引發海嘯。別真的等到海嘯發生，海嘯可以在很短的時間內襲來。」

另一方面，在瓜地馬拉中部的錢佩里科鎮（Champerico）外海傳出規模5.9的淺源地震，但震央位於太平洋岸外海，只造成輕微的搖晃。而在俄羅斯的韃靼海峽（Tatar Strait）也發生規模6.4的地震，深度為585公里。三起接近規模6的地震恰好都在15日這天發生。

►印尼6.2強震增至34死！醫院被「夷為平地」 醫護病患遭埋瓦礫堆

►他「鑽車縫」下秒自摔！目睹女伴慘遭公車輾斃 崩潰抱頭哀號

►冒死挑戰「火車衝浪」慘被輾爆雙腿 男童倒臥-5°C雪地全是血

聽Podcast掌握美選及國際局勢