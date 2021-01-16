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反擊港府大規模逮捕泛民派55人　美再制裁6名中港官員

▲▼國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國國務院今天宣布，為回應港府日前大規模逮捕泛民派人士，制裁中共中央港澳工作協調小組副組長尤權、駐港國安公署副署長孫青野等6名中港官員，這些人士在美資產將被凍結。

香港警方6日依港區國安法逮捕55名泛民人士，其中包括一名美國公民，指控他們涉嫌顛覆國家政權罪。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、候任國務卿布林肯（Antony Blinken）先前紛紛發聲譴責，美方今天進一步祭出制裁措施。

根據蓬佩奧今天發布的聲明，受制裁官員包含兼任中共中央統戰部部長尤權、駐港國安公署副署長孫青野、港區全國人大常委譚耀宗，以及香港警務處國安處處長蔡展鵬、警務處助理處長江學禮與簡啟恩。

依據總統川普去年7月發布的行政命令，以上受制裁人士在美國或由美國他人持有或控制的資產，都將遭到凍結。

蓬佩奧表示，香港當局6日逮捕逾50名人士，對試圖推動公平開放立法會初選的泛民派政治人物與社運人士進行駭人鎮壓。據報先前遭拘留的包含13名前立法會成員、1名美國籍律師與1名前法律教授；他們已獲得交保。

蓬佩奧說：「港府此舉正是香港自由、民主程序遭中共根本性破壞的另一個鮮明例子。」

蓬佩奧最後敦促北京與香港當局，立即釋放僅因行使「基本法」與「中英聯合聲明」所允諾之權利與自由，就遭國安法或其他法律鎖定的人士，並撤銷對他們的控訴。他並強調，美方會持續動用所有可行工具，對侵害香港自由與民主程序的人士究責。

為了反制北京實施港區國安法，美方先前已經祭出多波制裁。最近一次為去年12月，當時所有14位中國全國人大常委會副委員長都上榜，他們不只未來禁止入境，在美資產也被凍結。

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