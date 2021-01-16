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國際火線／從美國大選看法官、公職人員的脊梁骨

▲美國聯邦第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Barrett）。（圖／路透）

美國新任最高法院大法官巴雷特的「背叛」，可能是川普心中的最痛。(圖／路透)

記者朱錦華／特稿

2020年美國總統大選或許已經落幕。但變臉的「川劇」，目前仍在熱演。川普聲稱這場大選是「被竊走的選舉」。然而他提出的證據十分很薄弱。他的「神邏輯」，除了鐵桿川粉之外，其他人都很難聽得進去。

他指控對手選舉舞弊、作票。但大眾都曉得，作票是執政黨、國家機器才辦得到的事(孤陋寡聞的我，至今還沒聽說過有哪個國家的反對黨有本事作票)。

這場大選，大家普遍認知：民主黨的拜登是靠著通訊投票才在幾個關鍵搖擺州逆轉勝的。選前儘管川普對通訊投票千般不願、百般阻撓，但只要你在選前並未宣布通訊投票是非法的，它們就是合法選票。你不能計算完選民在投票站投下的票後，驟然宣布通訊投票不能列入計算。除非你有真憑實據證明這些票「攏是假」。

川普卻提不出證據。他僅憑著一些謠言和小瑕疵個案指控選舉舞弊，當然很難讓人信服。我這裡所說的「人」，並非專指川普的反對者，相反的，是指本來支持他的官員、法官、以及黨內同志。這才是最弔詭的地方。

想想看，被翻盤的幾個搖擺州裡，有些其實是由共和黨人主政的(例如亞歷桑那、喬治亞州)。如果真的有選舉舞弊這回事，基於黨同伐異原則和同黨利益，共和黨執掌的州政府怎會不卯起來查弊、力挺總統同志？問題就在於「查無此事」嘛！

然後，《華郵》曝光了川普向喬治亞州務卿拉芬斯柏格(Brad Raffensperger)施壓的錄音檔。當中川普逼迫對方「要找來11780張選票」，讓他在該州重新計票時扭轉選舉結果。拉芬斯柏格算是有脊梁骨的，他拒絕了。此一事件剛好反證想作票的並非別人，正是川普自己。

另一個例子，司法部長巴爾(William Barr)算是「總統的人馬」沒錯了吧？之前在通俄門調查報告中，他也是全力為主子開脫。這場總統大選若有舞弊情形發生，他豈有不挖地三尺、查個水落石出之理？然而巴爾卻對外宣布說：「迄今為止，我們尚未發現足以改變大選結果的大規模舞弊。」

相同的例子，許多法官本來都是挺川普的，那為什麼在一椿椿的司法訴訟裡，川普陣營提出的選舉舞弊申訴統統被駁回？原因還是跟上面一樣：查無實據，挺不下去！

更具代表性的例子是：去年底獲川普提名、4天就火速獲參院通過的最高法院大法官巴雷特(Amy Coney Barrett)。當時48歲的她意外獲得如此崇高職位，能不感恩戴德、報效主子？然而，當賓夕法尼亞州共和黨人請求阻止對該州選舉結果的證請時，9名大法官一致決議：駁回！當中包括巴雷特和川普親自提名的另外兩名大法官。

原因是川普有任期，大法官的清譽(以及職位)卻是一輩子的。若是眛著良心替川普的不實指控背書，未來如如何面對美國人民和自己的神聖職位？

最後一根挺住的脊梁骨，是副總統潘斯(Mike Pence)。國會參眾兩院6日舉行聯席會議，認證選舉人團選出拜登為下一任美國總統時，川普要求潘斯拒絕認證。但身為川普的親密戰友兼會議主席的他，沒有理會總統的要求。儘管潘斯可能有他的政治考量，但4年來從未曾公開忤逆過主子的他，在這重要關頭反川，也是需要很大勇氣的(許多鐵桿川粉揚言要吊死他)。他所堅持的，是一個「理」字。

自從選舉結束迄今，接下來川普發起的一連串訴訟和反制動作，每一場戰役都慘輸。美國畢竟是一個有兩百多年民主根基的大國，一位一位法官和公職人員面對大獨裁者的威脅利誘和施壓，他們還是挺住了：不違背良心、不被收買、不屈服。許多自詡為民主自由國家的法官和公職人員，對比之下能不汗顏？

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