《旺報》整合、《新新聞》「停發紙本」　兩家紙媒昔日歷史曝光

▲新新聞宣布2月4日後停止發行紙本。（圖／翻攝自Facebook／新新聞周刊）



記者林彥臣／綜合報導

旺中集團旗下紙媒《旺報》12日於啟事中宣布，與《中國時報》內容整合，創刊34年的政治周刊《新新聞》，也在14日宣布停發紙本，兩家紙媒分別以不同的形式停發紙本，也讓人不得不注意到，紙媒基於各種理由轉型的趨勢，不過在過去紙媒發達的時光裡，兩家紙媒也都有擁有一段光榮歷史。

《旺報》於2009年8月4日至2009年8月10日發行試刊號，並隨《工商時報》贈閱。2009年8月7日《中時電子報》開始轉載《旺報》部分內容。《中時電子報》於2009年8月10日開設《旺報》專屬入口首頁。2009年8月11日《旺報》在中時媒體集團大樓舉行創刊酒會，許多政商名要等人出席創刊酒會，並有中華民國總統馬英九與副總統蕭萬長頒贈書面賀詞，賴幸媛與江丙坤也在場表示關注與建議。

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《旺報》版面為8開版，平日發行5大張40版，星期日發行4大張32版，內容涵蓋中國的財經要聞、政策解讀、趨勢觀察、理財投資、教育職場和文藝旅遊等方面。為掌握第一手資訊，《旺報》還與新華社、《中國青年報》、《財經雜誌》、《新浪網》、《上海商報》、《第一財經日報》、南方報業傳媒集團等中國媒體合作。

2020年3月底宣布停刊，並於4月轉成夾報與《中國時報》共同發行，2021年1月12日宣布內容與《中國時報》整合在大陸新聞方面，將增強對創新科技、新興產業、網路趨勢、國防軍事等重要議題深度探討與專題報導等。

《新新聞周刊》為台灣一政治類周刊，1987年3月12日創刊，每週四出版，口號是「台灣不能沒有的聲音，最犀利的新聞時事周刊」，核心人物包含《中國時報》出身的王健壯、南方朔、司馬文武、周天瑞等人。

《新新聞》取名用意，是希望在新聞選擇上，藉由新聞自由、政治民主及社會公義三個標準，與舊新聞區別，期望發揮媒體精神，還原新聞真貌。「新新聞」創刊34年來，記錄台灣政治發展關鍵時刻。早期最紅時，一期可賣10幾萬本，不需要廣告，單賣雜誌就能賺錢。

「新新聞」14日也發布聲明宣布，將於2月4日第1770期發行後，暫停周刊紙本的印行，面對媒體大環境改變，網路改變讀者閱讀習慣，及紙本零售及訂閱的整體衰退趨勢，必須積極轉型，並從品牌、內容、團隊及社群整體思考，而非只憑藉單一媒介與傳播形式，「我們希望將『新新聞』傳統的精神，在新時代以新的方式傳承下去」。

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