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WHO疫源調查團「2人未過篩檢」　僅13人抵武漢隔離中

▲▼華南海鮮市場。（圖／CFP）

▲中國武漢的華南海鮮市場被認為，很可能是新冠疫情爆發源頭。（圖／CFP）

文／中央社香港15日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）赴中國調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）源頭的國際團隊，有2人未通過中方的健康監控程序而留在新加坡無法入境，其餘13人昨天抵達武漢，開始隔離兩週。

《華爾街日報》引述知情人士的說法報導，在新加坡轉機期間，2名調查團成員的血清測試驗出COVID-19抗體陽性，遭中方官員禁止登機。世衛也證實2人留在新加坡接受複檢。

世衛在連串推文裡指出，調查團所有成員各自從母國出發前，都接受多次篩檢得到陰性結果，在新加坡做核酸檢測時也都是陰性反應。血清抗體檢測呈陽性反應，意謂受檢者仍在感染狀態，或最近才剛痊癒。

《紐約時報》指出，這次世衛專家團成員來自英、德、日、俄、美和其他國家，在探究病毒、動物衛生和疾病防控方面有數十年經驗，英國疾病生態學家達斯札克（Peter Daszak）和研究人畜共通疾病的越南科學家阮雄（Hung Nguyen，音譯）都是成員。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲各界專家普遍認為，新冠病毒自然源於動物，且很可能是蝙蝠，但對其他方面所知甚微。（圖／路透社）

截至昨天，新型冠狀病毒疫情在全球已造成近200萬人染疫病故、9200多萬例確診，疫源追查勢必工程浩大。雖然專家們相信病毒是自然源於動物，且很可能是蝙蝠，但對其他方面所知甚微。

調查團預計將檢查中國最早通報的感染病例，很可能得仔細檢視從販售野味與活體動物的武漢華南海鮮市場採集到的樣本數據；第一批通報的病例中，很多都可回溯到華南市場。

澳洲雪梨的新南威爾斯大學柯比研究所（Kirby Institute）生物安全計畫負責人麥金泰爾（Raina MacIntyre）表示，專家團這次應該要能檢查中國疾病預防控制中心蒐集到有關疫情的全部資料，「包括追蹤接觸史、環境樣本、基因序列，以及確認零號病人」。

世衛並未詳述這次疫源調查需要多長時間，也沒有公布調查團詳細行程。調查團成員之一、荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）表示，這次的調查是「長期計畫」。她近期接受《中國環球電視網》（CGTN）訪問時說，「我們將整合在中國的同僚已蒐集到的所有科學資訊，並討論『這些資訊透露出什麼、有哪些片段需要補強、該怎麼補強』等。」

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