　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慎／他頭部長滿巨大粉瘤20年！名醫一針戳破...蛋濃湯汁瞬間狂噴

▲▼67歲的丹尼斯受粉瘤困擾20多年。（圖／翻攝自Twitter@SandraLeeMD）

▲67歲的丹尼斯受粉瘤困擾20多年。（圖／翻攝自Twitter@SandraLeeMD）

記者羅翊宬／綜合報導

愛美的人類常為擠痘痘、粉刺所困擾，然而當頭部長出體積巨大的粉瘤時，不僅嚴重造成生活不便，恐怕也將影響健康！近日美國皮膚科女名醫桑德拉‧李（Sandra Lee）在推特帳號「戰痘醫師」（Dr.Pimple Popper）分享現年67歲的特殊病例，該名來自密西根州的男病患提頭皮上擠滿多顆體積巨大的粉瘤，且已「相依為命」達20多年。

綜合外媒報導，名為丹尼斯（Dennis）的男患者已受俗稱粉瘤的皮脂腺囊腫（Sebaceous cyst）困擾超過20多年，睡覺時不小心壓到會感到疼痛，且巨大的粉瘤也造成騎機車時無法戴上安全帽。

丹尼斯近日終於聽從妻子多娜（Donna）的建議，尋求戰痘女名醫桑德拉的協助，手術耗時數日，才終於成功取出頭皮上的巨大粉瘤。

其實在抗痘界身經百戰的桑德拉對於該病例也是相當驚訝，她表示這是目前看過的病例中最巨大的粉瘤，「丹尼斯的粉瘤能夠不斷晃動，代表殘留在瘤內的液體非常多，也因此形狀如同水球，因為粉瘤實在太多，得花好幾天時間才能全數清除。」

所幸丹尼斯經過多日手與休養之後，頭部已看不到過往的巨瘤，可望重回20多年前騎乘機車的飆速生活。

桑德拉回憶起驚心動魄的手術過程，「當擠破丹尼斯的粉瘤後，會流出金黃色濃湯，我覺得超像沙拉蛋」；其助手則打趣說道，「我反而覺得像是蜂蜜芥末。」

ET快訊
11年前台積電「只要60元」！他一次買45張　帳戶曝眾人全跪
快訊／關島包機回台居檢男猝逝　緊急檢驗結果出爐
快訊／男大生跨年遊艇趴落水　遺體五股河岸尋獲
10縣市明早10°C↓！最濕冷「探7°C」時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男童遭虐！挨餓被揍…倒掛門上　機警服務生「紙條傳訊」報警解救

最新民調：80%美國人認為「美國正在崩潰」！

菲空姐死因曝光！家屬痛訴「撕裂傷」未紀錄　2次屍檢結果將出爐

WHO疫源調查團「2人未過篩檢」　僅13人抵武漢隔離中

送披薩竟是「牠」應門！顧客真面目曝光　外送員嚇傻連退好幾步

慎／他頭部長滿巨大粉瘤20年！名醫一針戳破...蛋濃湯汁瞬間狂噴

「移民大車隊」啟程北漂！　中南美各國祭「鐵腕防疫」邊境擋人

弄丟硬碟損「84億台幣」比特幣　蠢男願捐25%求開挖垃圾場

砲轟北京隱匿疫情！　美衛生部長：多虧台灣先通知消息

「古董石板」當階梯踩！考古專家一看驚呆：來自羅馬帝國時代

【社畜時代】欸 我嚇爆你這週要幹嘛

【社畜時代】結帳日的會計惹不得 想下班就好好報帳｜EP.206

【社畜時代】主管脅迫我 員工排擠我 人資的痛你懂嗎?｜EP.209

【社畜時代】老闆愛面子 員工只能低頭?!｜EP.176

【社畜時代】幹嘛瘋狂烙英文 受不了晶晶體欸｜EP.190

【社畜時代】職場新鮮人 讓人超頭大?!｜EP.161

【社畜時代】欸 老闆們煩不煩 不要成天畫大餅｜EP.260

【社畜時代】同事裝忙騙薪水 好想要吉他!!｜EP.160

【社畜時代】職場交際地雷 小心自找麻煩｜EP.167

【社畜時代】跟主管吃飯 比上班還要累！｜EP.171

男童遭虐！挨餓被揍…倒掛門上　機警服務生「紙條傳訊」報警解救

最新民調：80%美國人認為「美國正在崩潰」！

菲空姐死因曝光！家屬痛訴「撕裂傷」未紀錄　2次屍檢結果將出爐

WHO疫源調查團「2人未過篩檢」　僅13人抵武漢隔離中

送披薩竟是「牠」應門！顧客真面目曝光　外送員嚇傻連退好幾步

慎／他頭部長滿巨大粉瘤20年！名醫一針戳破...蛋濃湯汁瞬間狂噴

「移民大車隊」啟程北漂！　中南美各國祭「鐵腕防疫」邊境擋人

弄丟硬碟損「84億台幣」比特幣　蠢男願捐25%求開挖垃圾場

砲轟北京隱匿疫情！　美衛生部長：多虧台灣先通知消息

「古董石板」當階梯踩！考古專家一看驚呆：來自羅馬帝國時代

本汪還沒摸夠！　哈士奇霸氣叼手放肚皮：繼續搓不要停

民間自發「建築界奧斯卡」跨進桃竹苗　得獎社區房價獲支撐

重新開幕！桃榮附設松柏園護理之家　提升長照服務量能

戴資穎假動作再現直落二李文珊　28分鐘快打晉級泰羽賽4強

獨／1969藍天驚傳大亨焦治國入主　曾擊敗101奪日客最愛打卡點

高雄迎觀光財　「朕豪」之後洲際酒店、承億文旅都來了

男童遭虐！挨餓被揍…倒掛門上　機警服務生「紙條傳訊」報警解救

寒流來了推升油價「先加油再跑趴！」　估汽柴油分別漲三角、一角

錯過等明年！寵物雲商城「年度清倉」只到17日　出清撿便宜最後一天

囤貨好過冬！寵物雲商城出清倒數3天　毛小孩吃飽穿暖「全商品結帳再88折」

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

日本地鐵駕駛爆群聚感染　共38人確診

快訊／印尼6.5強震！至少3死、24傷

最帥和尚粉絲衝破88萬！袈裟藏不住大肌肌

菲空姐「死亡之夜」13小時時間軸曝光

死亡自拍！她墜河秒被激流吞噬慘死

中國拒買　澳洲人龍蝦吃到怕

北韓深夜突擊式大閱兵！新武器亮相...金正恩嗨了

叫床像殺豬！她收鄰居「18字投訴信」糗翻天

美公布2020惡市場名單　台灣電影天堂再被點名

照片曝光！　美駐聯大使帶「台灣黑熊」布偶進聯合國

澳洲女車神變AV女優　慘遭IG封鎖

自來水出包！居民把爛市長綁樹示眾

更多熱門

相關新聞

移民大車隊北漂　遭防疫措施狠擋

移民大車隊北漂　遭防疫措施狠擋

美國總統當選人拜登就職典禮倒數5天，今年首批中南美洲「移民大車隊」預計15日早上從宏都拉斯出發北漂。但是，墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多本周稍早發布聯合聲明，宣布為了遏止移民，將實施一致的防疫措施，包括在邊境哨站要求民眾繳交新冠肺炎檢測報告，才可通行。

砲轟北京隱匿疫情！美衛生部長：多虧台灣先通知

砲轟北京隱匿疫情！美衛生部長：多虧台灣先通知

染疫者肺部X光布滿「蛛狀纖維」　醫：比老菸槍還慘

染疫者肺部X光布滿「蛛狀纖維」　醫：比老菸槍還慘

伊凡卡馬桶不外借　特勤跑歐巴馬家如廁

伊凡卡馬桶不外借　特勤跑歐巴馬家如廁

路透：蓬佩奧突放寬美台來往　國安官員措手不及

路透：蓬佩奧突放寬美台來往　國安官員措手不及

關鍵字：

北美要聞戰痘醫師桑德拉‧李Sandra Lee粉瘤皮脂腺囊腫

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

有車有房還不夠！女友媽「3條件」要她回頭相親

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

周杰倫昆凌放閃！小A辣衝向前自拍

花300萬All in台積電！新婚夫妻「買房基金」全沒了

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

「IG不發韓文沒關係」　王嘉爾回應韓飯暖哭

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

李凱莉35歲臨危接班　神祕殯葬公主美照曝光

男友金槍不倒！性愛教官公開「套餐」神解

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

快訊／高雄惡火！一家3死留1歲嬰獨活

更多

最夯影音

更多
【社畜時代】欸 我嚇爆你這週要幹嘛

【社畜時代】欸 我嚇爆你這週要幹嘛
【社畜時代】結帳日的會計惹不得 想下班就好好報帳｜EP.206

【社畜時代】結帳日的會計惹不得 想下班就好好報帳｜EP.206

【社畜時代】主管脅迫我 員工排擠我 人資的痛你懂嗎?｜EP.209

【社畜時代】主管脅迫我 員工排擠我 人資的痛你懂嗎?｜EP.209

【社畜時代】老闆愛面子 員工只能低頭?!｜EP.176

【社畜時代】老闆愛面子 員工只能低頭?!｜EP.176

【社畜時代】幹嘛瘋狂烙英文 受不了晶晶體欸｜EP.190

【社畜時代】幹嘛瘋狂烙英文 受不了晶晶體欸｜EP.190

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面