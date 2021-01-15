慎／他頭部長滿巨大粉瘤20年！名醫一針戳破...蛋濃湯汁瞬間狂噴

▲67歲的丹尼斯受粉瘤困擾20多年。（圖／翻攝自Twitter@SandraLeeMD）

記者羅翊宬／綜合報導

愛美的人類常為擠痘痘、粉刺所困擾，然而當頭部長出體積巨大的粉瘤時，不僅嚴重造成生活不便，恐怕也將影響健康！近日美國皮膚科女名醫桑德拉‧李（Sandra Lee）在推特帳號「戰痘醫師」（Dr.Pimple Popper）分享現年67歲的特殊病例，該名來自密西根州的男病患提頭皮上擠滿多顆體積巨大的粉瘤，且已「相依為命」達20多年。

綜合外媒報導，名為丹尼斯（Dennis）的男患者已受俗稱粉瘤的皮脂腺囊腫（Sebaceous cyst）困擾超過20多年，睡覺時不小心壓到會感到疼痛，且巨大的粉瘤也造成騎機車時無法戴上安全帽。

丹尼斯近日終於聽從妻子多娜（Donna）的建議，尋求戰痘女名醫桑德拉的協助，手術耗時數日，才終於成功取出頭皮上的巨大粉瘤。

Did you ask to see the inside of Dennis' huge cyst? Here ya go! #drpimplepopper @TLC pic.twitter.com/8haUPZ6d6N — Dr Pimple Popper (@SandraLeeMD) January 12, 2021

其實在抗痘界身經百戰的桑德拉對於該病例也是相當驚訝，她表示這是目前看過的病例中最巨大的粉瘤，「丹尼斯的粉瘤能夠不斷晃動，代表殘留在瘤內的液體非常多，也因此形狀如同水球，因為粉瘤實在太多，得花好幾天時間才能全數清除。」

所幸丹尼斯經過多日手與休養之後，頭部已看不到過往的巨瘤，可望重回20多年前騎乘機車的飆速生活。

桑德拉回憶起驚心動魄的手術過程，「當擠破丹尼斯的粉瘤後，會流出金黃色濃湯，我覺得超像沙拉蛋」；其助手則打趣說道，「我反而覺得像是蜂蜜芥末。」