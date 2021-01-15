印尼6.2強震增至34死！醫院被「夷為平地」　醫護病患遭埋瓦礫堆

▲當地省長辦公室也嚴重受損。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）15日清晨發生規模6.2強震，截至目前共造成34人死亡，至少600多人受傷，甚至還有一間醫院被夷為平地，有十幾名患者和員工受困瓦礫堆中，死傷人數恐持續攀升。

綜合外媒報導，馬武柔省（Mamuju）救援機構人員阿里安托（Arianto）表示，馬武柔市（Mamuju）有26人死亡，部分罹難者遺體還被埋在瓦礫堆裡，死亡人數可能還會再攀升。另外，國家災難當局表示，西蘇拉威西省的馬武柔市區至少8人死，總死亡人數累計達34人。

▲印尼6.2地震增至34死。（圖／路透）



當地尚未發布海嘯警報，但印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）局長表示，目前已發生至少26餘震，無法排除後續引發海嘯的可能性。許多當地居民也急著撤離到高處避難。

馬武柔市救援機構人員阿里安托（Arianto）表示：「醫院被夷為平地，整個垮了。」他還說，「有病患和醫院員工被困在瓦礫堆底下，我們現在正試圖找到他們。」當地也有許多建築物受損，居民被困在土石堆底下的影片也在社群網站中曝光。

這起地震發生在當地時間凌晨2時18分。根據美國地質調查所（USGS），這起地震震央位於馬武柔以南36公里，震源深度18公里。

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