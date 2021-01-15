弄丟硬碟損「84億台幣」比特幣　蠢男願捐25%求開挖垃圾場

▲英國一名電腦工程師誤丟7500枚比特幣，現在完全沒有方法拿回。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

英國威爾斯的電腦工程師詹姆士（James Howells），在10幾年前買了7500枚比特幣，事後卻完全忘記此事，還將硬碟直接丟進垃圾桶。直到比特幣開始飆漲，詹姆士的「虛擬錢包」現在價值高達2.2億英鎊（折合約84億台幣），現在他願捐25%給當地政府當作新冠紓困金，以換取他們准許開挖垃圾掩埋場，把存有比特幣的硬碟找回來。

根據《衛報》報導，現年35歲的詹姆士，在2009年挖礦時買下了7500枚比特幣，不過當時比特幣的價值極低，因此他也把存放比特幣的隨身硬碟到處亂丟，2013年夏天整理書桌時，更直接把該硬碟丟到垃圾桶，最後則連同其他垃圾一起被送往住家附近的垃圾掩埋場。

詹姆士苦笑表示，其實他有兩個一樣的硬碟，但不小心扔錯其中一個，因此他希望可以捐贈25%的比特幣給紐波特政府，來換取他們開鑿垃圾場，他覺得即使經過8年，雖然硬碟外殼可能會受損、生鏽，但內部保存數據的芯片應該還是有很大機會可以使用。

▲詹姆士現在懊惱到不行。（示意圖，非當事人／免費圖庫pakutaso）



詹姆士也指出，按照紐波特政府2013年處理垃圾場的方式，他大概可以推測出硬碟在哪個方位，因此從2014年就開始多次向市政府請求，讓他可以挖開垃圾場，且還透過各種方式強調政府不用出任何一毛錢。甚至到近期還決定要捐贈25%的比特幣給政府，讓他可以挖開垃圾場找出硬碟，兩方都互利。

不過紐波特當局則表示，挖開垃圾場可能需要好幾百萬的英鎊，但也不能保證一定可以找回詹姆士的硬碟、垃圾場又能正常運作，且挖開垃圾場並不符合當地法律規章，更可能對周圍地區造成巨大影響、引起環境汙染等問題，因此官方實在幫不上忙。