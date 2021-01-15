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中韓泡菜起源吵不完！他批「韓國人太自卑」...遭網轟：扭曲歷史

▲▼泡菜掀起韓中兩國網民隔空開嗆。圖為南韓首爾農協職員參與釀製愛心泡菜活動。（圖／CFP）

▲泡菜掀起韓中兩國網民隔空開嗆。圖為南韓首爾農協職員參與釀製愛心泡菜活動。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近南韓與中國對於「泡菜起源」之議題爭吵到不可開交，兩國都各自認為自己才是泡菜宗主國。日前中共中央政法委員會委員長安劍在其官方微信帳號上發表看法，認為南韓之所以掀起泡菜起源之爭，純粹是起因韓國人對自己文化毫無自信，才會產生被害妄想。對此，南韓網友氣炸了。

根據韓媒《YTN》報導，安劍13日在微博上發表一篇評論，指出中國Youtuber李子柒製作泡菜的影片正受到南韓網友猛烈砲火攻擊，身為全球萬物啟源的中國應該要起身與之奮鬥。

▼該支影片引來無數南韓網友留言砲轟，「泡菜是韓國的！」

安劍在文中表示，「泡菜是韓國的、柿餅是韓國的、端午也是韓國的！歸根究柢，（韓國人）事事要爭的不安全感是對自身的不自信，這種不自信使人多疑，從而產生被害妄想。」

安劍認為泡菜起源自中國，而該段歷史只不過屬於中華歷史文化洪流中的一部份，「泡菜不過是中國五千年輝煌燦爛文化中九牛一毛的細筆，我們該保護文化遺產本身，更得守護中華民族創造無數第一的創新精神。」

對此，南韓網友氣炸留言，認為中國根本就是擺明要爭奪南韓的文化遺產，「不然我們也來搶中國的文化吧」、「所謂的中國傳統，有食人文化、沙塵暴、霧霾，啊...還有新冠肺炎」、「不久前還看到他們說足球選手孫興慜（손흥민）其實是中國人，因為他是孫悟空的後代，好的都被他們說是自己的」、「日本扭曲歷史、中國扭曲文化，能放過我們韓國嗎？」

▲▼南韓政府解釋中式泡菜與韓式泡菜不同之處。（圖／翻攝自農林畜產食品部官網）

▲南韓政府解釋中式泡菜與韓式泡菜不同之處。（圖／翻攝自農林畜產食品部官網）

據悉，中國泡菜（Paocai）於2020年贏得「國際標準化組織」（ISO）泡菜認證後，《環球時報》便在報導指出，「此次由中國主導制定的泡菜國際標準的成功問世，意味著我國的泡菜產業成為了國際泡菜市場的行業標竿，中國泡菜產業的技術標準被世界所認同。」

對於中韓兩國「泡菜之爭」，南韓農林畜產食品部也在官方網頁中貼出圖表，解釋兩國泡菜差異。韓式泡菜名為「김치」（Kimchi），2001年獲國際食品法典委員會（CODEX）認定為世界派菜規格標準，主要作法是將辣椒粉、蒜頭、生薑、蔥、白蘿蔔等做成調味醬料，並將白菜與之拌雜發酵；中式泡菜則將白菜、芥菜梗、辣椒、蘿蔔等浸泡鹽水醃製。

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