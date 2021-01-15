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年終獎金別急著花！　壽險業者建議「將錢放大」：可選美元、類全委保單

▲壽險業者建議，可把年終獎金放大。（圖／記者陳依旻攝）

▲壽險業者建議，可把年終獎金放大。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

下個月就是農曆春節，年終獎金即將入手，針對期待怎麼運用的民眾，壽險業者紛紛建議「將它放大」。民眾可趁這波台幣匯率優勢，及美元流通性強、穩定性高的特色，入手一波美元計價的外幣保單，並選擇利率變動型保險，或者後收型類全委保單。

南山人壽表示，美元利率變動型還本保險的特色在於，不僅可享壽險保障及年年還本，還可透過宣告利率享有增值回饋分享金的機制，若金額不多也可以「期繳」方式，透過逐年累積滾出增值效果。

也可搭配保障型商品，將年終獎金的效益放大。不過，對新鮮人、中壯年、準退休族、退休族四階段的民眾，南山人壽還是有不同意見提供。

南山人壽進一步說明，新鮮人年終獎金金額有限，在保險安排上首重保費較低、保障性較高的保險來投保；可選擇定期住院醫療保險、重大疾病、重大傷病保險或意外險等，讓自己打拼無後顧之憂，降低疾病或意外率，也能減輕對家人的依賴或經濟負擔。

中壯年族群大多為家庭主要經濟來源，可趁機補足在醫療、壽險保障上之保障缺口，例如重大疾病保險或提高終身壽險的額度，或趁年輕時可開始規劃長期照顧保險，日後倘不幸達「長期照顧狀態」造成工作收入中斷，長期照顧保險金等給付得以讓家人有足夠經濟支持減輕長照負擔，也能維持日常生活。


準退休族大多子女已屆成年，但體況漸漸產生變化，在保障上應檢視是否有缺口，特別是醫療險，而最主要的是可考慮規劃長期照顧或短期照顧保障商品，以備未來身體健康漸差就醫時，或需要長期照顧所需之費用。

另外，可檢視未來所得替代率是否充足，若有不足，可參考短年期或躉繳利率變動型壽險、年金保險，以維持並提升自已退休時之生活水準。

退休族大部分均已達一定的年齡，如要投保一般醫療險、長期照顧保險等可能面臨超過最高投保年齡而無法購買，而壽險則因年事已高，保費也相對提高，因此，退休族群可推薦躉繳或短年期之還本、增額、年金商品為主，目的在穩定資產成長或做不同幣別配置。

至於意外保障類，因高齡者動作相對遲緩，意外事故發生之可能性提高，建議可增加意外險及意外醫療保障，以作為意外發生時之因應。

南山人壽提醒，民眾購買外幣保險商品仍應留意匯率風險，並確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。

「現在的配置將影響十年後擁有多少資產。」富邦人壽強調，全球疫情延燒導致資產風險升高，想投資卻擔心高風險的話，後收型類全委保單，透過多重資產配置降低波動風險。

穩健的後收型類全委保單，長期投資可達到保障與投資雙重效益，適合兩種族群配置：第一、手中有充足的閒置資金，資產部位高，提早進場投資將有助於累積帳戶投資收益；第二、本身可動用的資金靈活，如存款、股票或基金較多，且短期內沒有資金調度的緊急需求。

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