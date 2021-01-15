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慧眼看天下／遭雙殺 川普如何保住共和黨共主大位？


新聞節目中心／綜合報導

在川普的一聲令下，川粉在1月6日於華府特區進行大集結，這場聲勢浩大的川粉聚會從2020年12月底就已經在各大社群平台進行號召，在美國政治人物的不以為心態、軍警的不作為狀況下，終於引爆1月6日美國國會山莊染血事件，釀成五人死亡、多人受傷、財物損失還在評估中，而這場暴動總要有人認罪負責才好落幕。毫無意外，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率先發難，認為川普要為此事負起最大責任，裴洛西認為最負責的作法就是川普自己打包走人，偏偏川普不遂裴洛西的意，然後民主黨發起第二度彈劾川普總統職務的法案，在共和黨不反對、大老們睜一隻眼閉一隻眼的情況下，彈劾案很快通過送進參議院等候審議，一時之間，川普會不會被彈劾成功，成為美史上第一位兩度被彈劾的總統？《慧眼看天下》第131集，就邀請到資深外交官介文汲以及美麗島電子報董事長吳子嘉，與主持人黃寶慧一起分析川普到底會不會在1月20日提前下台一鞠躬，讓拜登風光無憂的登上白宮寶座大位？

▲▼眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與川普。（組圖／路透）
▲眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與川普。（組圖／路透）

川普：這是歷史上最大的獵巫行動?
川粉血濺美國國會山莊，傷害民主，使美國蒙羞這件事，川普絕對難辭其咎，但「究責」這件事，難道其他人都沒有責任？至少美國眾議院議長裴洛西就認為川普要負最大責任，不只川普要提前下台以示負責，最好連2024年都不要參選美國總統，面對政治宿敵裴洛西超有效率的追殺川普，川普本人在1月12日終於忍不住表示彈劾他「這是歷史上最大的獵巫行動」。

這個獵巫行動有沒有用？美麗島電子報董事長吳子嘉認為，1月6日的川粉暴動事件絕對讓川普起了大內傷的作用，玩火過頭不但陷自己於彈劾的風暴當中不說，就連原本共和黨共主的位置川普也勢必將拱手讓出。不過資深外交官介文汲的觀察卻不一樣，從外部的表現來看，川普的確面臨吳子嘉認為的困境，但是從內部來看，川普的死忠支持者並沒有隨著川普即將卸任而出現「人走茶涼」的狀況，未來緊握著7400萬支持者選票的川普，依然有足夠的實力讓共和黨的政治人物感到敬畏。

▲▼習近平、川普。（組圖／路透、達志影像／美聯社）
▲習近平、川普。（組圖／路透、達志影像／美聯社）

任性的川普跟龐培歐 讓台海危機升最高級別!?
號稱是「政治素人」的川普在歷經了四年美國總統職位的歷練後，還能被當成「政治素人」看待嗎？從1月6日的國會山莊暴動、1月7日龐培歐宣布美國駐聯合國大使克拉夫特即將訪台、1月9日龐培歐宣布取消美台交往限制、1月11日龐培歐宣布重新把古巴列入恐怖主義資助者黑名單、1月13日龐培歐在卸任前發表談話時表示，伊朗已成為蓋達組織的避難天堂…一連串的舉動完全不像是「政治素人」，倒像是在計畫什麼。

從近日美國智庫外交關係協會（CFR）發布的報告來看，美中為台灣爆發嚴重危機登上全球潛在衝突中最高級別，為歷來首見，川普借台灣來激怒北京的心情也昭然若揭，還好美國駐聯合國大使克拉夫特訪台行程臨時喊卡，否則台海問題還不知道有多難處理。

根據資深外交官介文汲的觀察，許多國家已經跟行將卸任的川普保持距離，而且是很大的距離，反觀台灣的立場卻很微妙，這次克拉夫特來台行程臨時喊卡，表面上像是替龐培歐擦脂抹粉，找台階下取消難堪的訪歐行程，但私下不難猜想是拜登提前介入了此事，一來不要再讓國際看笑話，再來也是為了防堵龐培歐跟川普繼續挖坑給拜登跳，看來不只川普要為了1月20日安全下莊努力，拜登也正為了1月20日可以順利開展他對美國新未來的規劃，降低川普「政治遺產」硬傷害而奮鬥不懈。

▼完整節目內容，將會於01月16日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。
慧眼看天下第131集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。 

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