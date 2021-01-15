路透：蓬佩奧突放寬美台來往　國安官員措手不及

▲美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



文／中央社

美國國會大廈遭總統川普支持者暴力硬闖後，數名高官請辭。路透社報導提到，有些留任官員趕在卸任前推行重大政策異動，如國務院取消美台來往限制，令一些國安幕僚措手不及。

國會大廈上週發生暴亂後，白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）迅速請辭，兩個消息來源說，博明辭職是為了抗議川普處理這起暴動的作為。博明並未回覆記者詢問。

在博明之後，至少5名外交政策方面的高階官員也掛冠求去。另外，運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）、教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）也請辭以示抗議。

4名消息人士透露，白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）和白宮律師西波隆（Pat Cipollone）在國會議員、卸任官員和企業高層等人的勸說下，同意留任。白宮對此不願置評。

數名政府內部消息人士說，留在官位上的人，有一部分趁機在本月20日政權交接前，推行重大政策異動。

舉例來說，兩名知情人士表示，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有時未充分與白宮協調，就推動引發爭議的國際舉措。

消息人士說，蓬佩奧打破美國政府長期以來與台灣官員互動的限制，他做此決定的時間點讓一些國家安全會議（NSC）官員措手不及。國務院對此不予置評。

過去一週，蓬佩奧其他的舉動還包括重新把共產黨統治下的古巴納入資助恐怖主義的國家名單，並把親伊朗的葉門「青年運動」（Houthi）認定為恐怖組織。

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