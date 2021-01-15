全美安全隱憂升高！　外媒曝：拜登就職預演「延後1天」

▲外媒爆料，由於安全隱憂升高，美國總統當選人拜登的就職典禮預演延後1天。（圖／路透）



文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國政治新聞機構Politico引述2名消息人士披露，原訂17日的總統當選人拜登（Joe Biden）就職典禮預演，因受安全考量影響，延至18日舉行。

總統川普支持者6日攻占國會大廈引發騷亂後，安全人員已整個封鎖國會大廈，另預計部署超過2萬國民兵協助維安。擔任幹部的國會議員和國土安全部官員已接獲就職典禮前後相關威脅恐升高的警告，聯邦調查局（FBI）也警告本週末全美50州都有發生武裝示威者抗議的可能。

由於安全隱憂加劇，拜登團隊也取消原訂18日從德拉瓦州威明頓（Wilmington）搭乘美國鐵路公司（Amtrak）列車前往華府的計畫。

總統就職委員會拒絕就上述變化置評，特勤局（Secret Service）和「就職典禮國會聯席委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies）並未回應記者詢問。

拜登團隊也任命歐巴馬政府時期的國土安全部顧問摩納可（Lisa Monaco）擔任就職前後的臨時安全顧問。獲拜登提名司法部副部長的摩納可正與交接團隊接洽安全事宜。

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