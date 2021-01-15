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伊凡卡馬桶不外借！特勤跑歐巴馬家如廁　政府砸280萬「租廁所」

▲▼伊凡卡夫婦。（圖／路透）

▲知情人士爆料，伊凡卡夫婦禁止特勤使用他們家中的廁所，導致政府必須花公帑再租一間公寓，以方便特勤如廁。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）在老爸臨下台前遭爆，她與丈夫庫許納（Jared Kushner）禁止保護他們的特勤使用其宅邸的廁所，進而導致美國政府必須額外支出約10萬元美金（約新台幣280萬元），為這些特勤另租一間小公寓，以方便他們如廁。

綜合《華盛頓郵報》後CNN報導，伊凡卡一家的宅邸其實非常寬敞，面積達140.5坪左右，有6間臥室和7間廁所，不過消息人士指出，他們在2017年搬入宅邸後，就禁止特勤使用他們宅邸的廁所。據悉，伊凡卡最初在人行道上為這些特勤租了一個流動廁所，卻被多名鄰居投訴。

在流動廁所被拆除後，特勤們有一陣子被迫到同住該區的前總統奧巴馬和住在1.6公里外的副總統彭斯等人家中借用廁所。最後，在2017年9月，聯邦政府開始在伊凡卡宅邸對面，租下一套月租金要價3000美元（約新台幣84000元）的小公寓，以滿足特勤們的生理需求。政府至今已耗費超過10萬美元來租下該單位。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）否認了此傳聞並表示，伊凡卡的家一直以來都對這些特勤們敞開門戶。也有消息人士指出，美國政府在伊凡卡宅邸附近租下一間公寓不僅是為了讓特勤們可以有個地方如廁，也是讓他們有個可以休息的地方，而且小公寓中還有辦公室、網路、印表機等，特勤們可以在該租屋處直接辦公。

►伊凡卡爆出書大談「梅蘭妮亞不合說」...砸8億佛州購屋為選舉鋪路
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