「移民大車隊」啟程北漂！　中南美各國祭「鐵腕防疫」邊境擋人

▲來自中南美洲各國的移民14日抵達宏都拉斯邊境城鎮聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula），準備前往美國。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統當選人拜登就職典禮倒數5天，今年首批中南美洲「移民大車隊」預計15日早上從宏都拉斯出發北漂。但是，墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多本周稍早發布聯合聲明，宣布為了遏止移民，將實施一致的防疫措施，包括在邊境哨站要求民眾繳交新冠肺炎檢測報告，才可通行。

根據當地媒體報導，數百名移民14日抵達瓜地馬拉、宏都拉斯邊境城鎮，聚集在公車總站外，卻被警方攔住，要求交出檢測報告。

瓜地馬拉14日宣布，由於疫情嚴重，邊境7省分進入緊急狀態，實施嚴格防疫措施，允許當局使用武力驅散任何公共團體、集會或示威，但上述7地都是移民前往墨西哥邊境前會經過的地方。此外，瓜國、墨西哥與宏都拉斯都宣布，將在邊境佈署數千名士兵或政府職員，阻止不遵守防疫規定的移民。

▲中南美洲各政府本周宣布，將採取一致防疫措施，遏止移民。（圖／路透）

中南美洲政府的壓制行動早在網路上引發嚴重擔憂，一些人甚至提議尋找「盲點」，躲過政府審查，偷偷跨越邊境。來自薩爾瓦多的29歲青年桑托斯（Ulises Santos）說，「我們幾乎沒有食物可吃，他們怎麼會認為，我們能夠付錢接受檢測？」

《路透社》指出，美國去年3月起因疫情考量，加強邊境管制，如今中南美洲各國也全面遏止世上最繁忙的移民路線，可能讓拜登政府鬆了很大一口氣。報導寫道，拜登的幕僚曾經私下表示，很擔心政府上任初期，將有大量移民試圖入境美國。

研究移民問題的專家認為，中美洲各國遭到華府施壓，才會採取上述政策。宏都拉斯知名人權運動者莫雷諾（Ismael Moreno）也對此擔憂，痛批「美國的邊境越來越往南方移動了。」

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