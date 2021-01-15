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去年16名宅配員過勞死！南韓物流業工會擬春節前發動「總罷工」

▲▼首爾宅配業人員正在整理、分類包裹。（圖／達志影像）

▲南韓宅配物流工會預計27日起發動總罷工。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，造成南韓宅配物流業訂單量在年節期間暴增，然而繁重的業務量卻接連造成宅配員過勞死亡，即便先前發起大規模罷工，且政府承諾將設法規範資方將各類業務分流，卻仍釀死亡悲劇。對此，南韓宅配業勞動組合（工會）計畫在農曆春節前發起總罷工。

根據韓媒《News1》報導，宅配業勞動組合今（15）日在首爾市西大門區全國服務產業勞動組合聯盟大會議室召開記者會表示，「若19日第5次協商會議中仍無法達成共識，則將於20至21日舉行投票，27日起將投入無限期總罷工。」

工會提出3項主要訴求：投入更多人力協助包裹分流作業、全面中斷夜間宅配服務並允許延遲宅配、宅配費用正常化。

其中，身為資方的宅配物流公司須全額負擔增加人力協助包裹分流的人事費用，同時還得擔起管理責任。

工會指出，去年共有16名宅配員死於過勞，直到物流宅配公司於去年10月聯合發表防範對策，在12月時仍有4人過勞、今年1月也有1人過勞死亡。

全國民主勞動組合總聯盟委員長梁京洙（양경수，音譯）透露，此波疫情讓百業深受其害，楚瑜過勞死亡危機，因此除了宅配員以外，療養護理師、看護、電話客服中心職員等正全力準備響應春節前的總罷工。

據悉，有宅配員曾透露一天至少得配送超過400件包裹，直到下午前都得協助包裹分流作業，就算招收兼職人員，其人事費用也只能自行吞下，上午6時出門上班，直到晚間9、10時才能下班回家，工時達14至15小時。

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